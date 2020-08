Incepe curatenia la Manchster City dupa umilinta cu Lyon! Anuntul oficial al clubului

Portarul Claudio Bravo a plecat de la Manchester City.

Clubul a anuntat oficial despartirea de portarul de rezerva al clubului britanic. "Iti multumim pentru tot, Claudio", a fost anuntul englezilor.

Bravo a fost transferat de la Barcelona in 2016. In cei patru ani petrecuti la fostq campioana din Premier League, portarul chilian a adunat 61 de meciuri. In 20 dintre ele nu a incasat gol.

Titular la City este brazilianul Ederson si in lot mai este Arijanet Muric. Cel mai probabil, "cetatenii" vor mai cumpara un portar de rezerva, dupa ce au anuntat deja transferurile lui Nathan Ake de la Bournemouth si pe Ferran Torres de la Valencia.

Claudio Bravo a mai evoluat in cariera pentru cluburi precum: Colo-Colo, Real Sociedad si FC Barcelona.