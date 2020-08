Criticat de suporterii lui Manchester City dupa eliminarea din Champions League, Guardiola si-a decis viitorul! Ce urmeaza pentru el

Pep Guardiola si-a decis viitorul.

Antrenorul s-a hotarat sa continue la City. Impresarul acestuia, Josep Maria Orobitg, a declarat ca nu se pune problema ca Guardiola sa o paraseasca pe City.

Zvonurile despre despartire au aparut pe fondul obiceiului lui Pep, care nu a ramas la nicio echipa mai mult de 3-4 ani.

Urmatorul sezon la Manchester City ar fi cel de-al cincilea, el ajungand pe banca tehnica a 'cetatenilor' in 2016.

Potrivit jurnalistilor de la Goal, Orobitg a spus: "Va ramane la City 100%. La Barcelone e imposibil sa se intoarca acum."

Pep Guardiola a debutat ca antrenor la echipa secunda a catalanilor, in 2007, ajungand in 2008 la echipa principala. Inainte sa ajunga pe Etihad, el a mai trecut pe la Bayern Munchen, in perioada 2013-2016.