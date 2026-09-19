Golurile formației giuleștene au fost marcate de Grameni (21', 57') și Andrei Șucu, în timp ce Oancea (68') a înscris golul pentru piteșteni.

Daniel Pancu (49 de ani) s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale înainte de pauza competițională, dar s-a plâns în nenumărate rânduri de starea gazonului de pe stadionul din Giulești. Astfel, conducerea a luat act de cerința antrenorului și va rezolva această problemă.

Victor Angelescu: ”Am discutat, se va lucra”

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a dezvăluit că șefii clubului au discutat pe această temă și vor profita de pauza competițională pentru a aduce suprafața de joc la cel mai înalt nivel pentru meciurile din luna octombrie.

„Noi sperăm că în această pauză de echipe naționale. Sunt 3-4 săptămâni, am discutat, se va lucra intens la el.

Sperăm ca după această lună să arate mult, mult mai bine. Sper să arate mult mai bine după această pauză”, a spus Victor Angelescu, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

În urma acestei victorii, Rapid a urcat pe primul loc în Superliga și are 21 de puncte după zece etape jucate. De cealaltă parte, FC Argeș se situează pe locul 11 și are 11 puncte după tot atâtea meciuri.

Rapid - FC Argeș 3-1 | Echipele de start: