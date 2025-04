După meci, Mihai Iosif a fost întrebat dacă are vreo informație despre intenția lui Gigi Nețoiu de a se retrage de la conducerea clubului, așa cum s-a speculat.

"Cred că pentru domnul Nețoiu ați venit. A fost un trafic infernal și nu a putut să ajungă. Nu am avut nicio discuție despre ce urma să anunțe. Noi suntem în cantonament de două zile. Cred că sunt zvonuri, nu sunt problemele mele. Mă vedeți că mi-am dat demisia? Când mi-o dau, dacă mi-o dau, voi anunța pe toată lumea.

Eu controlez vestiarul, nu pot să controlez tot ce se întâmplă. Treaba mea e să antrenez echipa cât pot de bine, să fiu un profesionist așa cum sunt. Băieții au dat dovadă de caracter. Așa cum v-am spus, nu mă ocup de așa ceva (n.r. - de problemele salariale)

A fost un meci de luptă. Am avut o ocazie mare în mintul 10, după care nu au mai fost ocazii în prima repriză de nicio parte. Am rămas în inferioritate şi am încercat să surprindem adversarul şi cam asta a fost. În condiţiile astea e greu să joci 50-55 de minute cu un om în minus. Ne-a salvat şi bara azi, credcă e un adversar echitabil. Ne jucăm şansa până la capăt, jucătorii nu au cedat şi au dat dovadă e caracter. Am început cu o echipă ofensivă, după care am fost nevoiţi să băgăm mijlocaşi centrali", a declarat tehnicianul ilfovenilor, la conferința de presă.

Gigi Nețoiu: "Nicio echipă din Liga 1 nu are condițiile de pregătire pe care noi le avem"

La finalul lunii februarie, într-o conferință de presă în care au fost prezentate transferurile din iarnă, Gigi Nețoiu a vorbit despre condițiile excelente de la FC Voluntari, dar și despre primele pe care le au jucătorii pentru meciurile din Liga 2.



"Vreau să vă spun că nicio echipă din Liga 1 nu are condițiile de pregătire pe care noi le avem. În curând mai dăm spre folosire încă două terenuri, în primăvară. Vă dau un exemplu, am jucat un meci amical cu CFR. Terenul oficial pe care am jucat noi nu avem niciun teren atât de rău ca cel al CFR-ului.



Jucăm pe prime foarte mari, la meciul cu Steaua au avut 20.000. Dacă mă întrebați pe mine, eu știu că Iașiul juca pe 100 de puncte în Liga 1. Le-am spus, unii se plâng că nu au bani, alții au, dar nu pot să îi ia", a spus finanțatorul.