Gigi Becali vrea Rapid in Liga 1 si pe Dinamo sa lupte la titlu: "Cresc ele, creste fotbalul romanesc, castig si eu mai mult!" De ce nu crede ca vine un miliardar la Dinamo

Gigi Becali viseaza sa vanda un jucator pe o suma uriasa in urmatorii ani.

Gigi Becali isi doreste ca echipele de traditie din Romania sa revina in prim-plan.

"Pot sa vand peste cativa ani cu 60-100 de milioane de euro un jucator, Morutan, Man, Coman. Sa stiti ca miliardarii isi scot banii. Se duc in tarile dezvoltate, cum sunt drepturile de televizare in Anglia. Nu o sa vina un miliardar sa bage 100 de milioane de euro la Dinamo. Surkis chiar daca vine, nu o sa-si bata joc de bani. La mine a fost caz fericit pentru ca am reusit calificari, avem coeficient. Dinamo chiar daca se califica in cupele europene nu este cap de serie, trece de 1-2 tururi si gata.



Cine vine la Dinamo trebuie sa bage 20 de milioane de euro in primul an ca sa se bata cu mine. Eu vreau sa vina la Dinamo cineva puternic cu care sa ma lupt. Daca Dinamo e mai tare, castig eu. Atunci vor veni mai multi suporteri la toate echipele, mai multi oameni vin spre fotbal. Ia sa creasca Rapid si Dinamo, sa vedeti cum creste fotbalul romanesc" a spus Gigi Becali la Pro X.