"Daca o sa castige Burleanu, plec din tara! Ma duc in America". Ce spune Craciunescu acum, dupa ce omul pe care l-a contestat a ramas la FRF

"Daca o sa castige Burleanu alegerile, plec din tara! Ma duc in Statele Unite, la fiica mea", ameninta fostul arbitru Ion Craciunescu inaintea alegerilor de la FRF.

Ion Craciunescu s-a plasat in tabara Lupescu inaintea alegerilor pentru sefia FRF, dar favoritul sau a fost invins de Razvan Burleanu.

In varsta de 67 de ani, fostul arbitru ameninta inaintea alegerilor ca e pregatit sa plece din Romania daca Burleanu va ramane in fruntea Federatiei Romane de Fotbal.

Acum, cu Burleanu ramas la FRF, Craciunescu spune ca a avut doar o reactie emotionala.

"Ma veti vedea in continuare aici, a fost o situatie emotionala, de moment. Ca sa plec, trebuie sa ma accepte altii, pentru ca in SUA nu ajunge oricine. Va dau cuvantul meu, reactia mea cand am aflat ca Burleanu a iesit presedinte a fost "asa, si?!". Nu-mi poate confisca Burleanu tot ce am facut in fotbal. Nu sunt suparat, am alte prioritati in viata, iar alegerile de la FRF sunt la rubrica "diverse". Intr-o tara democratica, nu pot decat sa accept votul", a spus Craciunescu pentru ProSport.

Pe de alta parte, Craciunescu a spus ca Lupescu a gresit prin faptul ca si-a inceput campania foarte tarziu.

"A facut greseli, s-a apucat prea tarziu de campanie si a platit scump pentru asta", a mai spus Craciunescu.