Perioada de vis pe care a avut-o CFR Cluj, cu 11 victorii consecutive în sezonul regulat, s-a terminat odată cu startul play-off-ului.

De când se joacă pe viață și pe moarte, pentru locul 1 și calificarea în preliminariile cupelor europene, echipa lui Pancu s-a cam dus în cap. O victorie, un egal și două înfrângeri e bilanțul ardelenilor, în primele patru runde din play-off. Ajunsă la opt puncte de liderul Universitatea Cluj, când mai sunt șase meciuri, CFR și-a luat adio de la locul 1, în mare măsură.

Neluțu Varga a renunțat la celebrul Mikael Silvestre

Deja supărat din cauza parcursului din play-off, patronul CFR-ului, Neluțu Varga, și-a amintit și de transferurile ratate care au creat o „gaură“ serioasă în buget. Chiar zilele trecute, clujenii s-au despărțit de Islam Slimani (37 de ani), care a dezamăgit crunt. În spatele unor astfel de mutări au stat recomandările managerului sportiv, Mikaël Silvestre (48 de ani). Francezul a început colaborarea cu CFR, în vara anului trecut, însă acum a fost pus pe liber, în mod oficial.

„Deocamdată suntem noi, cei care știm să ne facem treaba aici. Nu mai vreau să aduc nume și să «o iau în barbă».M-am săturat de cheltuieli aiurea. Ne facem noi treaba, avem echipă de scouting care își face treaba cum și-a făcut și până acum. Așa mergem înainte“, a spus patronul Neluțu Varga pentru Monitorul de Cluj.

Pe lângă rateul dat cu Islam Slimani, Silvestre, fost fotbalist la Inter și Manchester United, a contribuit și la transferurile lui Zouma și Coco, la CFR. Adică, alți doi jucători care au dezamăgit în Gruia.