Potrivit publicației poloneze Przegląd Sportowy, fostul goalkeeper de la CFR Cluj a adus liniștea în defensiva celor de la Legia Varșovia. Cristiano Pinto, reprezentantul jucătorului, a subliniat impactul imediat pe care românul l-a avut asupra vestiarului polonez.

„Otto funcționează bine, la fel și echipa. Cred că energia și încrederea pe care le-a dat echipei au fost foarte importante. Dacă va ceda locul în echipă? Nu. Ne antrenăm, trăim și muncim pentru a juca. Acesta este obiectivul lui”, a spus impresarul.

Un mental de campion

Titularizarea lui Hindrich a coincis cu o scădere de formă a concurentului său pe post, Kacper Tobiasz. Aflat la final de contract și copleșit de presiune, acesta a ajuns să evolueze pentru echipa secundă a clubului, în liga a treia din Polonia. În schimb, românul a arătat o maturitate care a stabilizat echipa în momentele critice din campionat, dând încredere colegilor săi.

„Când l-am văzut prima dată, am estimat că poate ajunge un portar de nivelul campionatelor de top, să zicem Top 7. Acum, jucând la Legia, cel mai mare club din Polonia, este pe drumul cel bun. Cred că va ajunge în curând într-o ligă de top”, a transmis Pinto.

Agentul a amintit și de strategia pe care a folosit-o în trecut pentru a-l motiva pe jucător, amintindu-i constant de cele două titluri câștigate în România. Mutarea la Varșovia nu este o întâmplare, ci un pas calculat pentru a obține noi trofee, după perioada petrecută la formația maghiară Kisvarda.

„Când am discutat cu Fredi Bobic, a fost clar: semnăm contractul cu gândul că în sezonul viitor Legia va lupta pentru campionat. Nu avem nicio îndoială în această privință. Otto a venit la Legia exact pentru a lupta pentru titlu în Polonia”, a mai zis reprezentantul lui Hindrich.