Cum l-a convins "Printisorul de Dobroesti" pe Gigi Becali ca e vrednic sa-i devina ginere! Ce a facut tanarul inaintea Pastelui

Gigi Becali va deveni socru mic. Fiica sa, Teodora, se marita cu cel poreclit "Printisorul de Dobroesti".

Gigi Becali va deveni socru la toamna. Fiica sa cea mare, Teodora, se marita in luna octombrie. Mihai Teodor Mincu il cheama pe tanarul care ii va deveni ginere patronului de la FCSB.

Becali a dezvaluit chiar el ca este foarte incantat de viitorul sau ginere si a povestit cum l-a cucerit acesta.

"E de familie buna si a mers la spovedanie"



Gigi Becali a povestit intr-un interviu ca Mihai Teodor Mincu, viitorul sau ginere, a fost la spovedanie impreuna cu Teodora Becali.

"Dintotdeauna am vrut sa am gineri frumos, ca sa am nepoti frumosi! Teodora se marita cu un baiat frumos si inalt. I-am cunoscut familia, pentru ca am vrut sa vad din ce familie e. Si tare m-am bucurat ca e de familie buna. S-a dus si s-a spovedit cu Teodora la acelasi duhovnic si asta m-a bucurat si mai tare. Acum, daca el o sa fie om curat si drept, o sa fie ca si baiatul meu! Daca nu, imi fac datoria de socru, dau fetelor ce trebuie si imi vad de viata mea", a spus Becali pentru Spynews.

Cine e viitorul ginere al lui Becali



Mihai Teodor Mincu are 28 de ani si este "om de afaceri". El a avut mai multe afaceri, iar in prezent se ocupa cu comercializarea produselor de lux pentru femei. El era considerat intr-o perioada a fi un "Crai de Dorobanti" si a avut o relatie de scurta durata cu Daniela Crudu.