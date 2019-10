Unde a trimis-o Gigi Becali pe fiica sa in luna de miere, dupa nunta la care "a spart" 500.000 euro. Cadou de "doar" 30.000 euro pentru Teodora si noul sau ginere

Din articol Unde a plecat fiica lui Gigi Becali in luna de miere

Gigi Becali a "spart" 500.000 euro pentru organizarea nuntii fiicei sale Teodora.

Gigi Becali este un socru fericit. Una dintre fiicele sale, Teodora, s-a maritat cu un tanar afacerist, Mihai Mincu. Patronul FCSB a cheltuit 500.000 euro pentru organizarea nuntii si le-a facut cadou celor doi suma de 1.000.000 euro. Acum, Becali a mai scos din buzunar ceva "maruntis" - 30.000 euro pentru luna de miere.

Unde a plecat fiica lui Gigi Becali in luna de miere

Teodora Becali si sotul ei, Mihai, au plecat deja in luna de miere. Ei au petrecut cateva zile in California (SUA), apoi au plecat in Bora Bora (Polinezia Franceza).

Tanarul cuplu s-a cazat in cea mai exclusivista zona de pe insula, unde o camera costa 1.000 euro de persoana pe noapte!

