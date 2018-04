CSA Steaua s-a laudat cu performantele lui FCSB! Ce s-a auzit la microfonul de pe National Arena! FOTO

Palmaresul de pana in 2003 nu e de ajuns pentru CSA Steaua.

Florin Talpan a recuperat numele Steaua de la Becali si sustine ca detine si palmaresul de pana in 2003, cand echipa a trecut in posesia lui Gigi Becali. Procesul continua, iar pana la o decizie finala CSA Steaua a luat-o de jos, din liga a patra, acolo unde lupta cu Academia Rapid pentru promovare.

Cele doua echipe au atras peste 30.000 de suporteri pe National Arena, veniti sa isi sustina echipele la un derby ca pe vremuri.

CSA si-a adus gloriile pe National Arena si a expus cu mandrie trofeul Cupei Campionilor si cel al Supercupei Europei, castigate de Steaua in '86-87.

Dar palmaresul de pana in anul 2003 nu a fost de ajuns pentru CSA. Clubul Armatei se mandreste si cu performantele obtinute sub comanda lui Gigi Becali. In programul meciului si la microfonul de pe arena, Steaua a fost prezentata ca semifinalista a Cupei UEFA in sezonul 2005/2006 si detinatoare a 23 de titluri in palmares, doua din ele fiind obtinute de FCSB in 2005 si 2006.

