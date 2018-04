Armata si-a intors armele si a tras! Dan Pavel, despre cine pierde si cine castiga dupa meciul de pe National Arena

Suporterii Stelei au ratat o sansa buna sa demonstreze ca merita atentia lumii.

Imaginati-va cum ar fi fost ca meciul sa se fi desfasurat pana la capat in atmosfera primelor zece minute.

N-ar fi rezolvat, cu siguranta, problema legitimitatii celor doua echipe, dar ar fi putut schimba mult perceptia publica.

Inainte de meci, mai multi reprezentanti din ambele galerii au cazut de acord ca partida nu trebuie sub nicio forma sa fie marcata de incidente, tocmai pentru ca este atat de mediatizata.

Pactul a cazut rapid, ca si cordonul penibil de stewarzi asigurat de firma de paza in cel mai fierbinte punct al tribunelor, legatura dintre peluza Stelei si Tribuna a II-a.

Fotbal salbatic



Cam asta a fost senzatia, punand cap la cap toate evenimentele petrecute aseara pe National Arena. Fotbal deloc, tensiune generala cu mult peste miza jocului, pumni si picioare in toate partile, mingi "arestate" in peluza Rapidului, suporteri care urca si coboara din peluza in teren, oricand isi doresc, plus o fanfara militara aterizata parca de nicaieri, in cel mai nefericit moment pe care il putea alege institutia Armatei.

Peste toate astea, un jucator complet anonim face gesturi provocatoare la adresa catorva multe mii de suporteri care si-au platit biletele sa intre la meci. E acelasi care isi expunea degetele mijlocii si la meciul tur, in fata tribunelor pline din Giulesti. In loc sa isi faca cruce ca are ocazia sa joace astfel de meciuri. Si nu pe meritul lui, ci datorita contextului in care a aterizat intamplator.

Cine pierde



Cel mai mult are de pierdut galeria Stelei, care se izoleaza si mai mult dupa aceste evenimente.

Suporterii au ratat o sansa buna sa demonstreze ca merita atentia lumii. Si sa castige o felie din marea bucata a stelistilor indecisi, asa cum isi calcula si Marius Lacatus zilele trecute.

Cei care simt fotbalul ca "ultrasii" din peluza vor spune ca nu s-a intamplat nimic grav si vor veni in continuare la meciurile Stelei.

Insa cei multi, cei care traiesc fotbalul linistit pe stadion, de obicei la tribuna a II-a, vor sta deoparte.

Pierde si institutia Armatei, care si-a gasit cel mai prost moment sa faca acea semi parada militara. Cele mai importante armate ale lumii, cu care suntem si noi aliati, sunt in plin conflict militar in Siria, pe ai nostri ii huiduie rapidistii la un meci de fotbal din Liga a 4-a.

Va pierde si clubul CSA Steaua atata timp cat le va da suporterilor o putere cu mult peste limita fotbalului civilizat.

E primul meci pe National Arena in care clubul organizator e de acord sa le monteze fanilor de la peluza o scara cu care sa le faca legatura directa cu terenul.

Si au pierdut, bineinteles, oamenii care au avut de suferit la Tribuna a II-a. Unii din cauza huliganilor din peluza, altii din cauza excesului jandarmilor, provocat tot de huligani. Lor li s-a luat de atata farmec si nostalgie.

Cine castiga



Castiga in forta discursul celor care critica proiectul CSA Steaua.

Castiga si suporterii Rapidului, care au punctat mai bine la impresia artistica, si care se pot apara in problema conflictelor de la tribuna a II-a cu scuza ca scandalul a inceput din cealalta peluza. Ramane de vazut cat de mult va conta aceasta impresie, atata timp cat clubul e la mana unor oameni care isi calculeaza deciziile in functie de momentele electorale.

Si cam atat. Prea putin castig pentru un eveniment asa de mare. CSA Steaua incheie in pierdere primul si ultimul meci pe cel mai mare stadion al tarii. Pierdere si la bani, pentru ca probabil o parte din banii incasati pe bilete se vor duce pe amenzi; pierdere si la imagine, tocmai capitolul pentru care s-a jucat meciul pe National Arena. E rezultatul amatorismului cu care a fost organizat acest eveniment.

Autor: Dan Pavel