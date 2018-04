NEBUNIE in Bucuresti! Atmosfera SENZATIONALA in oras inainte de Steaua - Rapid! AICI AI TOT ce se intampla! Ce coregrafie au pregatit rapidistii

Bucurestiul a paralizat inaintea marelui derby din liga a 4-a!

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

18:16 Drumul stelistilor spre stadion. Mii de oameni au venit in mars de la Piata Unirii catre Stadionul National. Fanii ros-albastrilor sunt acum la Piata Muncii.

18:12 PRO Sport publica imagini cu coregrafia pregatita de fanii Rapidului.

17:51 Stelistii au aprins torte in drum spre stadion.

17:45: De pe un telefon din autocar s-au auzit cantece care contineau injurii la adresa Stelei. Daniel Niculae a cerut ca live-ul pe Facebook sa fie oprit!

17:34 LIVE din autocarul Rapidului:

17:20 Mii de stelisti in mars spre National Arena!

17:05 Scotienii de la Rangers se tem ca recordul pe care l-au stabilit acum 6 ani va pica astazi! In august 2012, Rangers avea 49 118 suporteri pe Ibrox la meciul cu East Stirling, record absolut in ligile inferioare europene. La Steaua - Rapid sunt asteptati 50 000 de oameni, anunta organizator.

Recordul precedent, 37 774 de fani pe stadion, fusese stabilit in 1961 la un meci intre Crystal Palace si Millwall, atunci in liga a 4-a engleza.

"Fosta castigatoare a Ligii Campionilor, Steaua a fost distrusa de razboaie interne si lupte in instanta. In timp ce un club care se numeste FCSB joaca in prima liga, CSA Steaua s-a reinventat in liga a 4-a si a luat cu ea si suporterii", scrie The Scottish Sun.



17:00 Mai multe strazi si bulevarde din apropierea stadionului vor fi inchise traficului.

16:40 Fanii rapidisti se strang la Piata Iancului, de unde vor pleca grupati spre stadion. Fanii Stelei au pornit impreuna de la Piata Unirii.

|



Urmariti galeria foto pentru mai multe imagini!

________________________________________________________________________________________

www.sport.ro te tine la curent cu toate informatiile dinaintea marelui meci din fotbalul mic al Romaniei! Reporterii PRO TV transmit dintre ultrasii de la Steaua si Rapid inaintea si in timpul partidei!