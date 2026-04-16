Se organizează cea de-a doua ediție a Trofeului "Glasul Roților de Tren"

În urmă cu fix un an, în dorința unei întoarceri la propriile rădăcini, foști jucători ai Rapidului reuniți deseori sub titulatura Rapid Old Boys, împreună cu reprezentanți ai Gării de Nord, organizau pe stadionul Giulești un meci demonstrativ în compania unei selecționate formată din angajați ai Căilor Ferate Române. Evenimentul, care se dorea să devină unul de tradiție, primea numele sugestiv Trofeul "Glasul Roților de Tren".

Pe 18 aprilie 2026, în ziua în care Rapid va juca la Craiova în play-off-ul Ligii 1, în Giulești va avea loc a doua ediție a Trofeului "Glasul Roților de Tren". La startul mini-turneului, care începe la ora 14:00, se vor alinia echipa Rapid Old Boys, Selecționata CFR, dar și, cu statut de invitat special, formația de old-boys UTA Bătrâna Doamnă.

Săpunaru va face echipă cu Toader, Nanu, Bolohan, Maftei, Herea și Ioniță

"Rădăcinile Rapidului se află și acum undeva în Gara de Nord. Tradiția s-a păstrat, s-a perpetuat în timp, ceferiștii sunt rapidiști pur sânge. Oameni simpli, dar pentru care este o onoare să calce pa gazonul Giuleștiului. Mai mult, acum îi avem ca oaspeți și pe cei de la UTA. Uneori, fotbalul rămâne o simplă joacă, așa, cu zâmbetul pe buze", a declarat Lucian Ionescu, manager Rapid Old Boys.

Rapid Old Boys se va baza pe jucători din diferite generații, precum Leontin Toader, Vasile Caciureac, Ion Craiu, Ștefan Nanu, Mugur Bolohan, Dorel Mutică, Daniel Chiriță, Claudiu Ionescu, Cristian Tănase, Valentin Bădoi, Vasile Maftei, Cristian Ionescu, Alexandru Ioniță, Ovidiu Herea, Ștefan Ciuculescu, Marian Vlada, Lucian Goge și Cristian Săpunaru, în timp ce Ion Manu (antrenor) și Lucian Ionescu (manager) vor sta pe banca de rezerve.

Interesantă este revenirea pe gazonul Giuleștiului a fostului căpitan al Rapidului, Cristi Săpunaru, acum în tricoul Rapid Old Boys. În formația arădeană se vor regăsi, printre alții, Adrian Piț, Tiberiu Bier, Marius Grad, Calvin Tolmbaye, Nicolae Mitu, Alin Drăgan, Alin Pavel, ei fiind antrenați de Dorel Toderaș (antrenor).

Meciurile ediției a 3-a a Trofeul "Glasul Roților de Tren":

Selecționata CFR - UTA Bătrâna Doamnă

Selecționata CFR - Rapid Old Boys

Rapid Old Boys - UTA Bătrâna Doamnă