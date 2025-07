Petre Lucian Goge a evoluat la echipe precum Rm. Vâlcea, Unirea Urziceni, ALRO Slatina, FCM Tg. Mureș, ACS Poli Timișoara, FCU Craiova, Juventus București, CSMS Iași, FC Brașov, Luceafărul Oradea, Concordia Chiajna și Metaloglobus, dar este cunoscut mai ales pentru perioada petrecută în tricoul Rapidului (2017-2022). După ce a agățat ghetele în cui, acesta a dezvoltat Sistemul GO/GE, împreună cu soția sa, Roberta, o metodă de formare complexă pentru copii, care se acoperă de la pregătirea tehnică și fizică la alimentație și psihologie.



"Am încercat să fac restaurant, cafenea. Era clar că nu era drumul meu"

"Am doi ani de zile de când am renunțat la cariera de jucător profesionist. Primul an a fost foarte dificil, pentru că nu-mi găseam liniștea. Am încercat să fac restaurant, cafenea. Era clar că nu era drumul meu și se bloca totul când ajungeam la acte. Soția făcea de mult partea asta de antrenamente în sală, a fost instructoare. Ideea era să facem o sală în aer liber, ceva diferit, doream să închiriem un spațiu în Parcul Herăstrău. Nu am găsit soluții și până urmă ne-a venit ideea să facem acasă propria sală, în curtea casei.



Am început și eu antrenamentele individuale, am văzut că-mi place și că e mare nevoie în acest domeniu. Ne-am gândit să facem un proiect diferit, să facem totul pentru dezvoltarea copilului, dar și pentru echilibrarea părintelui. La noi nu se face doar antrenamentul și copiii pleacă acasă, suntem mereu în contact cu părinții, le spunem care sunt nevoile copiilor, le spunem cum ar trebui să se poarte cu ei când dau de greu.



Părinții sunt cei care duc greul, pentru că ei investesc, ei duc copiii pe timpul lor, poate de multe ori renunță la concedii și alte lucruri pentru a le oferi copiilor tot ceea ce ei nu au avut. Dar unii depășesc granițele, pentru că nu înțeleg că nu e drumul lor. De asemenea, e o problemă că se dedică mult serviciului ca să câștige bani, pe care îi investesc în activități pentru copii. Câștigă bani, pierd timp și nu sunt prezenți în viața propriului copil. De multe ori le spunem părinților că, decât să vină la noi sau să îi ducă la o mie de activități, e de preferat să meargă în parc și să joace fotbal cu copilul. Să fie prezent lângă el, fără să stea pe telefon, să stea de vorbă cu el. Se pot rezolva multe probleme așa.



"Nu mă văd antrenor la o echipă de seniori"

Nu mă văd antrenor la o echipă de seniori, pentru că nu sunt deschis pentru asta. Sunt mulți ani pe care i-am petrecut departe de familie, nu mai vreau să-mi simtă lipsa. Atunci am rămas pe proiectul meu. Cred mai mult în dezvoltarea copiilor, pentru că ei sunt baza. Din pacate, la noi oamenii nu văd acest lucru, vor rezultate foarte rapide. La echipele mari vor doar jucători străini sau jucători care sunt consacrați. Cred că este o greșeală, pentru că dacă am avea mai multă răbdare, cu o creștere corectă din partea copiilor și cu o echilibrare din partea părinților, am avea o viață și un fotbal mult mai bune.



Eu am avut antrenamente individuale de la 10 ani, am avut un mentor care a mers cu mine până la 20 de ani. Mergea și când jucam la Urziceni sau la Tg. Mureș, mă antrenam de două ori pe săptămână cu el, urmăream tot felul de meciuri. Și am fost un jucător care a ajuns la un nivel mediu. Am constatat când eram la Rapid că, dacă eu aveam pe cineva care să mă susțină și să mă facă să înțeleg că problema este doar la mine, nu la antrenor și la echipă, eu poate jucam mai mult timp fotbal și poate jucam la un nivel mult mai bun.



"Ideea a fost să nu mai vedem copii terorizați, să nu mai vedem părinți care nu știu ce au de făcut"

Ideea a fost că și eu, și Roberta am vrut să nu mai vedem atâta frică în jurul nostru, ăsta e proiectul nostru. Să nu mai vedem copii terorizați, să nu mai vedem părinți care nu știu ce au de făcut. La câte antrenamente ar trebui să se ducă, câte activități ar trebui să facă, când ar trebui să-l mute de la o echipă la altă echipă. Lucrăm la un proiect, împreună cu psiholoaga Alina Gherghișan, care se numește 'Părinte Campion'. Sper să-l lansăm anul viitor. Nu mai merge cum am crescut noi - cu frică, cu bătaie, cu ceartă. Toți copiii au frica de greșeală, frica de ce zic antrenorii, frica de pedepse, frica de ce zic oamenii din jurul lor.



Noi avem un pachet complet, în care copilul are parte de antrenamente individuale pe teren. Face pe teren ceea ce nu reușește să facă la echipe, pentru că acolo sunt 20-25 de jucători și nu e timp să faci individualizare. Facem cu ei partea de sală, pentru că este un domeniu unde se lucrează de la 18 ani în România. E cred că este foarte târziu. Nu le punem de la șapte ani o bară în spate, sunt tot felul de exerciții cu elastice sau cu propriul corp care le dezvoltă condiția fizică. Și lucrăm pe partea de mental, pentru că partea de mental este foarte important. Trebuie să fim puternici din punct de vedere mental și să avem obiective, să știm unde vrem să ajungem.



De multe ori partea psihică este mult mai importantă decât cea fizică în fotbal. Proiectul nostru prevede ca toți copiii să facă lucruri conștient, adică să le facem împreună, dar apoi să le rămână în obișnuință și să le rămână aceste principii toată viața. Li se reproșează fotbaliștilor români că nu au mentalitate de campion, dar nu cred că sunt crescuți să aibă această mentalitate. Ni se spune din copilărie că suntem slabi, suntem talentați dar nu muncitori, să nu colaborăm cu oamenii pentru că sunt răi, niște chestii pe care societatea ni le bagă forțat în cap. Chestii care ne blochează dezvoltarea.



"Sistemul GO/GE este complex. Programul este bazat și pe experiențele noastre"

Noi am creat Sistemul GO/GE pentru că este un sistem complex. Cuprinde și partea de antrenamente individuale, si dezvoltare personală, partea de sală, fitness, coaching sportiv, plus partea de nutriție. Copiii și părinții nu știu ce trebuie să cuprindă alimentația unui sportiv. Majoritatea le dau cereale cu lapte copiilor, se duc la antrenament sau la meciuri și la 10 dimineața sunt rupți de foame și slăbiți fizic. Mai cred și în colaborare. În România nu știm să colaborăm, de exemplu un antrenor de la o echipă cu un antrenor individual. Sau un antrenor de echipă cu un antrenor de fitness. Meritul este al copilul și al părintelui, dacă ajunge profesionist, antrenorii sunt doar niște oameni care îi ghidează. Dar majoritatea cred că ei îl descoperă, ei îl pregătesc, ei îl vând.



Programul este bazat și pe experiențele noastre. Soția mea a făcut sport forțată de părinți, pentru că părinții ei au făcut atletism. A făcut până la 18 ani, apoi a renunțat pentru că nu era ceva ce-și dorea ea. A luat-o pe alt drum și a revenit tot la sport. Eu am făcut fotbal din plăcere și am ajuns la un nivel bun, a venit totul de la mine, fără prea multe constrângeri. Sunt mulți copii care își doresc și mulți care sunt împinși de la spate, atunci scopul nostru e să-i ajutăm pe părinți să conștientizeze că nu e vorba despre ei. Dacă copilul nu-și dorește, degeaba vrei să-l duci la fotbal, poate el vrea să facă muzică sau să joace șah. Copilul trebuie să-și aleagă singur drumul în viață.



Cel mai îmbucător lucru pentru mine acum este că sunt foarte mulți copii care fac sport. Sunt părinți care au ajuns disperați să-i dea la fotbal și la sport. Ăsta este un lucru foarte bun, pentru că începem să înțelegem cât de important este să facem sport. Totul este acaparat de tehnologie, noi impunem să vedem cât stau copiii pe telefon și avem unii care stau șapte-opt ore pe zi, la început. Apoi renunță ușor-ușor singuri. Sunt copii care șterg tik-tok-ul, sunt copii care șterg jocuri din astea care provoacă frici - Roblox, Minecraft. Nu le interzicem, dar îi facem să înțeleagă că nu îi dezvoltă aceste lucruri.



"Toată lumea zice să merg la domnul Șucu ca să îi prezint proiectul meu"

Numărul cursanților oscilează, sunt undeva la 40-50-60 de copii. Avem copii care vin trei luni, copii care sunt de doi ani, alții vin doar o lună ca să vadă cum se simt, apoi merg în altă parte. Poate alții renunță după o lună, pentru că nu au posibilitatea să plătească un abonament. Noi înțelegem fiecare nevoie. De asemenea, vreau ca părinții să înțeleagă ce facem aici, să nu aibă așteptări că după două luni să fie de Real Madrid. De aceea prefer să nu primesc, dacă nu înțeleg ce presupune Sistemul GO/GE. Sunt mai bucuros că le dau doar sfaturi și să meargă în altă parte.



Am o colaborare cu Victoria 2010 București. Colaborăm cu juniorii și cu antrenorii de acolo. Eu sper ca pe viitor să am o colaborare cu cât mai multe cluburi. Sunt în discuții cu Rapidul. Cei mai buni jucători pe care îi văd, în momentul ăsta, îi trimit către Rapid, pentru că este un club care o să aibă cea mai mare creștere, în următorii ani. Se fac antrenamente bune, au condiții bune, au antrenori pregătiți, Vasile Maftei știe ce trebuie să facă, domnul Șucu este axat pe performanță. Nu îi îndrept către Rapid pentru că am jucat acolo, ci pentru că sunt cele mai bune condiții din România. Nu am vorbit niciodată în particular cu domnul Șucu, doar ne-am salutat, când a venit să vadă echipa.



Toată lumea zice să merg la domnul Șucu ca să îi prezint proiectul meu, pentru ca la un moment să-l implementez mai bine către Rapid sau către jucătorii care sunt la academie. O să-i prezint ce fac eu, să văd dacă dânsul înțelege ce schimbări vreau să aduc cu acest program", a declarat Lucian Goge pentru Sport.ro.