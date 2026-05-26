A fost ultimul meci pentru Costel Gâlcă (54 de ani) pe banca echipei giuleștene. Pentru că nu și-a îndeplinit obiectivul, acela de a prinde măcar un loc de cupă europeană, antrenorul va fi înlocuit cu Daniel Pancu (48 de ani), aflat în discuții avansate cu șefii rapidiști.

Costel Gâlcă: ”În Liga 1? Nu știu... nu cred”

La conferința de presă, ultima în calitate de antrenor al Rapidului, Gâlcă a vorbit deschis despre plusurile și minusurile din mandatul său la Rapid.

După experiența sa din Giulești, fostul campion al României cu FCSB a fost întrebat direct dacă este gata să mai antreneze în Superligă, după ce a avut în sezonul precedent și o experiență eșuată la Universitatea Craiova.

„Nu știu, de antrenat vreau să antrenez și cât mai repede. În Liga 1, nu știu... nu cred. Eu aș vrea să antrenez iar în România, dar nu cred. Eu zic că se putea mult mai mult dacă luam deciziile corecte”, a spus Gâlcă, la conferință.

43 de partide a bifat Gâlcă la Rapid (18 victorii, 12 rezultate de egalitate și 13 înfrângeri). După prima etapă din play-off, în care giuleștenii au câștigat cu Dinamo, scor 3-2, la echipă se vorbea despre titlul de campioană.

Ce i-a transmis ”Bocciu” lui Gâlcă după ultimul meci al antrenorului la Rapid: ”Să nu uiți asta!”

Fotbaliștii și staff-ul lui Rapid au mers la galerie după duelul cu Craiova din Giulești, iar liderul Liviu Ungurean, alias ”Bocciu”, a avut și un mesaj pentru Costel Gâlcă.

”Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut sezonul ăsta, dar este momentul să plecați și lăsați tricourile. Costel Gâlcă, a venit momentul să ne despărțim. Să nu uiți niciodată că Giuleștiul te-a aplaudat și ți-a scandat numele!”, a spus el, citat de fanatik.