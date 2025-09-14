Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati), liderul campionatului mondial de MotoGP, a câştigat duminică Marele Premiu al statului San Marino, pe circuitul Marco Simoncelli din Misano (Italia) şi este foarte aproape de cucerirea titlului mondial în acest sezon.
După ce sâmbătă a căzut în proba de sprint fiind obligat să abandoneze, Marc Marquez, plecat din linia a 2-a, poziţia a 4-a, el i-a devansat pe italianul Marco Bezzecchi (Aprilia), cel care a luat startul din pole position şi care câştigase cursa de sprint, şi pe fratele său, Alex Marquez (Ducati-Gresini).
Astfel, Marc Marquez a obţinut a 73-a victorie din cariera sa la un Mare Premiu, a 11-a din acest sezon, şi se îndreaptă spre un al şaptelea titlu mondial, care i-ar permite să-l egaleze pe marele său rival, italianul Valentino Rossi.
Cu un avans de 182 de puncte în campionat, Marc Marquez ar putea să-şi adjudece titlul chiar peste două săptămâni, în Japonia, în etapa a 17-a a Campionatului mondial.
Clasamentul Marelui Premiu de Moto GP al statului San Marino:
1. Marc Marquez (Spania/Ducati) 41 min 20 sec 898/100
2. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) + 0.568
3. Alex Marquez (Spania/Ducati-Gresini) +7.734
4. Franco Morbidelli (Italia/Ducati-VR46) +10.379
5. Fabio Di Giannantonio (Italia/Ducati-VR46) +11.330
6. Fermin Aldeguer (Spania/Ducati-Gresini) +16.069
7. Luca Marini (Italia/Honda) +17.965
8. Fabio Quartararo (Franţa/Yamaha) +20.964
9. Miguel Oliveira (Portugalia/Yamaha-Pramac) +21.565
10. Brad Binder (Africa de Sud/KTM) +23.109
11. Raul Fernandez (Spania/Aprilia-Trackhouse) +24.592
12. Jack Miller (Australia/Yamaha-Pramac) +27.492
13. Jorge Martin (Spania/Aprilia) +29.937
14. Augusto Fernandez (Spania/Yamaha) +1:1.504
15. Somkiat Chantra (Thailanda/Honda-LCR) +1:1.932
16. Johann Zarco (Franţa/Honda-LCR) la un tur
Au abandonat: Joan Mir (Spania/Honda) cădere în primul tur, Ai Ogura (Japonia/Aprilia-Trackhouse), cădere în turul 3, Maverick Vinales (Spania/KTM-Tech3) cădere în turul 5, Pedro Acosta (Spania/KTM) probleme mecanice în turul 8, Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) cădere în turul 9, Alex Rins (Spania/Yamaha) cădere în turul 10, Enea Bastianini (Italia/KTM-Tech3) cădere în turul 12
Clasamentul Campionatului mondial:
1. Marc Marquez (Spania/Ducati) 512 pct
2. Alex Marquez (Spania/Ducati-Gresini) 330
3. Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) 237
4. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) 229
5. Pedro Acosta (Spania/KTM) 188
6. Franco Morbidelli (Italia/Ducati-VR46) 180
7. Fabio Di Giannantonio (Italia/Ducati-VR46) 179
8. Fermin Aldeguer (Spania/Ducati-Gresini) 141
9. Fabio Quartararo (Franţa/Yamaha) 137
10. Johann Zarco (Franţa/Honda-LCR) 117
11. Brad Binder (Africa de Sud/KTM) 101
12. Luca Marini (Italia/Honda) 94
13. Enea Bastianini (Italia/KTM-Tech3) 84
14. Raul Fernandez (Spania/Aprilia-Trackhouse) 84
15. Maverick Vinales (Spania/KTM-Tech3) 72
16. Ai Ogura (Japonia/Aprilia-Trackhouse) 69
17. Jack Miller (Australia/Yamaha-Pramac) 58
18. Joan Mir (Spania/Honda) 50
19. Alex Rins (Spania/Yamaha) 45
20. Jorge Martin (Spania/Aprilia) 34
21. Miguel Oliveira (Portugalia/Yamaha-Pramac) 24
22. Pol Espargaro (Spania/KTM-Tech3) 16
23. Takaaki Nakagami (Japonia/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (Italia/Aprilia) 8
25. Augusto Fernandez (Spania/Yamaha-Pramac) 8
26. Somkiat Chantra (Thailanda/Honda-LCR) 2
27. Aleix Espargaro (Spania/Team HRC) 0