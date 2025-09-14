Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati), liderul campionatului mondial de MotoGP, a câştigat duminică Marele Premiu al statului San Marino, pe circuitul Marco Simoncelli din Misano (Italia) şi este foarte aproape de cucerirea titlului mondial în acest sezon.



După ce sâmbătă a căzut în proba de sprint fiind obligat să abandoneze, Marc Marquez, plecat din linia a 2-a, poziţia a 4-a, el i-a devansat pe italianul Marco Bezzecchi (Aprilia), cel care a luat startul din pole position şi care câştigase cursa de sprint, şi pe fratele său, Alex Marquez (Ducati-Gresini).



Astfel, Marc Marquez a obţinut a 73-a victorie din cariera sa la un Mare Premiu, a 11-a din acest sezon, şi se îndreaptă spre un al şaptelea titlu mondial, care i-ar permite să-l egaleze pe marele său rival, italianul Valentino Rossi.



Cu un avans de 182 de puncte în campionat, Marc Marquez ar putea să-şi adjudece titlul chiar peste două săptămâni, în Japonia, în etapa a 17-a a Campionatului mondial.



Clasamentul Marelui Premiu de Moto GP al statului San Marino:

1. Marc Marquez (Spania/Ducati) 41 min 20 sec 898/100

2. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) + 0.568

3. Alex Marquez (Spania/Ducati-Gresini) +7.734

4. Franco Morbidelli (Italia/Ducati-VR46) +10.379

5. Fabio Di Giannantonio (Italia/Ducati-VR46) +11.330

6. Fermin Aldeguer (Spania/Ducati-Gresini) +16.069

7. Luca Marini (Italia/Honda) +17.965

8. Fabio Quartararo (Franţa/Yamaha) +20.964

9. Miguel Oliveira (Portugalia/Yamaha-Pramac) +21.565

10. Brad Binder (Africa de Sud/KTM) +23.109

11. Raul Fernandez (Spania/Aprilia-Trackhouse) +24.592

12. Jack Miller (Australia/Yamaha-Pramac) +27.492

13. Jorge Martin (Spania/Aprilia) +29.937

14. Augusto Fernandez (Spania/Yamaha) +1:1.504

15. Somkiat Chantra (Thailanda/Honda-LCR) +1:1.932

16. Johann Zarco (Franţa/Honda-LCR) la un tur



Au abandonat: Joan Mir (Spania/Honda) cădere în primul tur, Ai Ogura (Japonia/Aprilia-Trackhouse), cădere în turul 3, Maverick Vinales (Spania/KTM-Tech3) cădere în turul 5, Pedro Acosta (Spania/KTM) probleme mecanice în turul 8, Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) cădere în turul 9, Alex Rins (Spania/Yamaha) cădere în turul 10, Enea Bastianini (Italia/KTM-Tech3) cădere în turul 12



Clasamentul Campionatului mondial:

1. Marc Marquez (Spania/Ducati) 512 pct

2. Alex Marquez (Spania/Ducati-Gresini) 330

3. Francesco Bagnaia (Italia/Ducati) 237

4. Marco Bezzecchi (Italia/Aprilia) 229

5. Pedro Acosta (Spania/KTM) 188

6. Franco Morbidelli (Italia/Ducati-VR46) 180

7. Fabio Di Giannantonio (Italia/Ducati-VR46) 179

8. Fermin Aldeguer (Spania/Ducati-Gresini) 141

9. Fabio Quartararo (Franţa/Yamaha) 137

10. Johann Zarco (Franţa/Honda-LCR) 117

11. Brad Binder (Africa de Sud/KTM) 101

12. Luca Marini (Italia/Honda) 94

13. Enea Bastianini (Italia/KTM-Tech3) 84

14. Raul Fernandez (Spania/Aprilia-Trackhouse) 84

15. Maverick Vinales (Spania/KTM-Tech3) 72

16. Ai Ogura (Japonia/Aprilia-Trackhouse) 69

17. Jack Miller (Australia/Yamaha-Pramac) 58

18. Joan Mir (Spania/Honda) 50

19. Alex Rins (Spania/Yamaha) 45

20. Jorge Martin (Spania/Aprilia) 34

21. Miguel Oliveira (Portugalia/Yamaha-Pramac) 24

22. Pol Espargaro (Spania/KTM-Tech3) 16

23. Takaaki Nakagami (Japonia/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (Italia/Aprilia) 8

25. Augusto Fernandez (Spania/Yamaha-Pramac) 8

26. Somkiat Chantra (Thailanda/Honda-LCR) 2

27. Aleix Espargaro (Spania/Team HRC) 0

