După 4-3 în derby-ul cu FCSB, ”câinii” au reușit să se impună și în fața celor de la Metaloglobus, scor 1-0, astfel că au ajuns la opt puncte după cinci runde în Superligă.



Chiar dacă începutul de sezon nu a fost cel așteptat, Alexandru Curtean (38 de ani), fost jucător la Dinamo, în prezent antrenor la ACS Mediaș, crede că echipa lui Zeljko Kopic va avea o clasare mai bună la finele acestui sezon.



Alexandru Curtean: ”Dinamo va depăși locul de anul trecut”



În sezonul 2024-2025, Dinamo a reușit surpriza și s-a calificat în play-off, acolo unde a încheiat pe locul șase, cu o singură victorie. Curtean este impresionat de proiectul de la fosta sa echipă.



„Mă bucur că au reușit două victorii la rând, mă bucur că au câștigat în derby, era foarte important pentru moral. Mie-mi place foarte mult antrenorul, îmi place foarte mult ce fac, mi-a plăcut de la început. Eu cred că va fi o echipă care va fi, cu siguranță, în play-off și va fi o echipă care își va depăși cu siguranță locul de anul trecut.



Nu știu dacă va fi de anul ăsta cazul să se bată la titlu, dar sigur că aș vrea. Spiritul pare că a reînviat. Suporterii așteaptă și stadionul, e altceva ca suporter să mergi pe un astfel de stadion. La ce suporteri are Dinamo, cred că va fi ceva cu totul și cu totul special”, a spus Alexandru Curtean, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Urmează meciuri tari pentru Dinamo



UTA Arad (acasă), Universitatea Cluj (deplasare) și Hermannstadt (acasă) sunt echipele pe care Dinamo le va întâlni în luna august, până la pauza competițională pentru meciurile echipei naționale cu Cipru și Canada.



După reluarea campionatului, în a doua săptămână din septembrie, Dinamo va avea parte de un alt test dificil. Se va deplasa la Ploiești pentru derby-ul cu Petrolul, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu.

