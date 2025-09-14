Hervin Ongenda, omul decisiv pentru moldoveni, a ieșit "șifonat" de pe teren și este acum o mare incertitudine pentru duelul de foc cu campioana FCSB.



Meciul de la Galați a fost unul tensionat, în care gazdele ar fi putut deschide scorul încă din minutul 15, însă Patrick a irosit o lovitură de la 11 metri, apărată de portarul Anestis. Apoi a ieșit la rampă francezul din echipa lui Leo Grozavu. În minutul 40, Ongenda i-a oferit o pasă decisivă lui Sebastian Mailat, care a marcat singurul gol al partidei.



Partea a doua a adus însă și ghinionul pentru mijlocașul de 30 de ani. În minutul 66, după ce a acuzat dureri la glezna dreaptă, a fost nevoit să părăsească terenul, fiind înlocuit cu Gabriel David.



Glezna bandajată și un pachet de gheață



Imaginile de la finalul partidei sunt îngrijorătoare pentru antrenorul Leo Grozavu. La plecarea de la stadion, Hervin Ongenda a fost surprins cu un bandaj voluminos și o pungă mare de gheață aplicată pe glezna afectată.



Acum, staff-ul medical al botoșănenilor este într-o cursă contracronometru pentru a-l recupera pe francez. Victoria o urcă pe FC Botoșani pe locul 3 în Superliga, cu 16 puncte, însă un eventual succes cu FCSB, pe 19 septembrie, ar fi mult mai greu de obținut fără aportul său. Rămâne de văzut dacă Ongenda va reuși să se recupereze în timp util pentru a putea fi pe teren la confruntarea cu campioana.

