Cristi Borcea, vehement. "Uitați-vă la Varga!" Ce zice despre Becali și Rotaru

Cristi Borcea (52 de ani) își dorește ca Dinamo să revină în prim-planul fotbalului românesc.

Fostul investitor al grupării din Șoseaua Ștefan cel Mare stă departe de sportul rege, dar îi mai urmărește, din când în când, pe foștii rivali, dar și pe oamenii de afaceri care au intrat în fotbal de câțiva ani.

Borcea, finul lui Gigi Becali, e de părere că în prezent doar Neluțu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a avut de câștigat de când investește la o formație din Liga 1.

În opinia lui Borcea, doar prezența în cupele europene în faze superioare e avantajoasă pentru un patron din fotbalul românesc. Borcea susține că și Becali ar fi, în prezent, pe minus la partea financiară investită la FCSB.

Adevărat sau nu... timpul va decide. Iată, mai jos, discursul omului care "controla și vântul!".

"Uitați-vă la Varga, a băgat din buzunar 50 de milioane și a luat cinci campionate. Ești pe plus în fotbal? Porumboiu și Iancu au băgat peste 30 de milioane și nu au luat nimic, nicio Cupă, niciun campionat, și echipele au dispărut. În fotbal trebuie să faci bani. Arătați-mi o echipă care se bate la campionat an de an și nu are minim 15-20 milioane către acționar.

Uitați-vă la Varga, a luat cinci campionate și, săracu', dacă nu mergea în cupele europene, pierdea 50 de milioane. În momentul de față, și nașul (n.red. Gigi Becali) este pe minus. Nu este nimeni. Rotaru nu a luat nimic, a luat o Cupă. Credeți că nu are peste 20 de milioane datorii? Eu zic că are. La Dinamo erau contracte de sute de mii de euro. Dacă jucătorilor lui Dinamo le dai două mii, trei mii, cinci mii, joacă de cinci mii”, a declarat Cristi Borcea, potrivit Digi Sport.