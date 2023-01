Un banner agăţat în noaptea de miercuri spre joi pe acelaşi pod, situat nu departe de centrul de antrenament al lui Real, purta inscripţia "Madridul o urăşte pe Real".

Presa spaniolă a denunţat spânzurarea păpuşii îmbrăcate cu tricoul lui Vinicius ca un "atac rasist" şi o "ameninţare serioasă" la adresa fotbalistului lui Real Madrid.

Poliţia a indicat pentru AFP că a deschis o anchetă asupra incidentului, fără a oferi alte detalii.

"Condamnăm cel mai ferm aceste evenimente care încalcă drepturile fundamentale şi demnitatea oamenilor şi nu au nimic de-a face cu valorile pe care fotbalul şi sportul le reprezintă", a reacţionat Real Madrid într-un comunicat.

Clubul salută sprijinul pe care l-a primit "după actul rasist şi xenofob, rău intenţionat şi respingător a cărui victimă a fost jucătorul nostru Vinicius" şi "speră că responsabilii vor fi pedepsiţi".

