Corina Ungureanu (42 de ani) a făcut parte dintr-o generație de elită a gimansticii românești.

Drama trăită de marea campioană Corina Ungureanu

Într-o vreme în care gimnastica era încă gura de tun a sportului românesc, Corina Ungureanu a dat dovadă de spirit de sacrificiu și ambiție pentru a-și vedea visul cu ochii.

Într-o disciplină în care sunt primordiale voința, grația, tehnica și puterea pentru antrenamente, Corina Ungureanu e un caz emblematic pentru sportivii luptători care trec peste obstacole dificile prin labirintul carierei.

Dubla campioană mondială a povestit cum a trecut de un hop care a afectat-o și din punct de vedere mental. Pe când avea doar 13 ani, fosta sportivă a fost operată degeaba! La Gsp, Corina a istorisit cadru cu cadru ce a pățit.

Drama trăită de Corina Ungureanu, la 12 ani: "Operația a fost făcută de pomană"

„Operația mea la genunchi a fost făcută de pomană. Așa s-a decis la Spitalul Municipal. Nu am avut nimic la genunchi. Era o suprasolicitare. Am stat 2 ore și jumătate în operație și nu au găsit nimic.

Eu nu am avut nimic. Eram la junioare, într-un cantonament. Eram în creștere și aveam o suprasolicitare. Am făcut exerciții noi, de ridicări. Probabil au fost prea multe greutăți. Au mai fost colege cu dureri la genunchi, dar la mine au fost cele mai rele. Nu era vorba de durere, doar că nu mai aveam control. Ligamentele erau foarte sensibile.

Eram în cantonament în Austria și m-a văzut un medic. Mi-a spus foarte clar nu am nicio problemă, doar că am nevoie de recuperare, cu exerciții specifice. Înainte de a merge în Austria au fost la un doctor în România, la Municipal, și mi-a zis că nu am nimic.

După cantonament, m-au dus iar la medic, nu știu de ce. M-au oprit, m-au operat, iar ai mei nici nu au știut. Au venit a doua zi. A fost o nebunie atunci.

Mă durea și celălalt genunchi, dar de teamă să nu fiu iar operată nu am zis nimic. Am tras doi ani cu durerea până mi s-au întărit ligamentele”, a povestit Corina Ungureanu, potrivit Gsp. c

