Costel Gâlcă (54 de ani), tehnician liber de contract din mai 2026 după despărțirea de Rapid, ar putea deveni antrenorul formației Yelimay Semey din Kazahstan.

Costel Gâlcă, aproape de revenirea în antrenorat

Gâlcă se află în negocieri cu clubul kazah, dispus să îi ofere un salariu anual de 400.000 de euro, conform trumedia.ro.

Dacă va ajunge la un acord, Costel Gâlcă va avea ca obiectiv să califice echipa în cupele europene. Pentru a face acest lucru trebuie să termine campionatul în primele trei poziții.

CV-ul tehnicianului

Costel Gâlcă are în palmares trei trofee majore în cariera de antrenor, toate trei cu FCSB în 2015: campionatul, Cupa României și Cupa Ligii. El a mai câștigat și liga a doua din Danemarca, alături de Vejle Boldklub.

UD Almeria B, România U17, FCSB, Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejle BK, Al-Hazem, Radomiak, Universitatea Craiova și Rapid sunt echipele antrenate de Costel Gâlcă.