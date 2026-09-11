Costel Gâlcă (54 de ani) și trei membri ai staffului său au reclamat Rapid la Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF.

Cei patru solicită plata salariilor restante pentru lunile martie, aprilie și mai, ultimele trei luni ale colaborării cu formația giuleșteană.

Pe lângă fostul antrenor al Rapidului, clubul a fost reclamat de antrenorul secund Dumitru Uzunea, preparatorul fizic Ciprian Daniel Prună și analistul video Marius Bogdan Francisc.

Costel Gâlcă a dat-o în judecată pe Rapid

Cele patru dosare au fost pe ordinea de zi a ședinței din 10 septembrie, însă Comisia a decis amânarea cazurilor pentru 22 septembrie.

„DOSAR NR. 526/CL/2026: PRUNĂ CIPRIAN DANIEL VS. FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA. Acordă termen la data de 22.09.2026.

DOSAR NR. 527/CL/2026: UZUNEA DUMITRU VS. FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA. Acordă termen la data de 22.09.2026.

DOSAR NR. 528/CL/2026: FRANCISC MARIUS BOGDAN VS. FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA. Acordă termen la data de 22.09.2026.

DOSAR NR. 529/CL/2026: GÂLCĂ CONSTANTIN VS. FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA. Acordă termen la data de 22.09.2026”, se arată pe site-ul Comisiei.

Gâlcă a preluat Rapid în vara lui 2025, după despărțirea clubului de Marius Șumudică. Contractul era valabil până în 2027, însă tehnicianul a rămas un singur sezon în Giulești.

Despărțirea a fost oficializată pe 26 mai 2026, după un play-off în care Rapid a obținut o singură victorie, trei remize și șase înfrângeri. Giuleștenii au încheiat campionatul pe locul 5 și au ratat calificarea în cupele europene.