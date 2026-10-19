Panduru l-a acuzat pe Moruțan că ar fi jucat accidentat: "Nu ești erou, din contră, echipa are de suferit"
Adus în iarnă după experiența de la Aris Salonic, Moruțan a fost folosit constant de Costel Gâlcă, însă a contribuit cu doar un gol și două pase decisive. Situația s-a schimbat în mandatul lui Daniel Pancu, mijlocașul având deja două goluri și șapte assist-uri.
Într-o emisiune recentă de la Prima Sport, Basarab Panduru l-a criticat pe Olimpiu Moruțan pentru că ar fi jucat accidentat în a doua jumătate a sezonului trecut. Fostul internațional a susținut că mijlocașul ar fi trebuit să îl anunțe pe Costel Gâlcă de problemele sale și să lase locul în primul 11 unui alt coleg.
"(n.r - Dacă a jucat accidentat) Înseamnă că este o mare problemă. Nu te respecți nici pe tine, nici pe colegi. Este o mare greșeală. Nu ești erou, din contră, echipa are de suferit. Poate și de aceea a fost anul trecut sezonul așa cum a fost pentru Rapid.
Nu este corect! Nu ești erou. Dacă nu-i spui antrenorului, nu ești corect față de tine, față de antrenor și față de colegi. Nu mi se pare normal. Mai bine să joace altul care este sută la sută pregătit", spunea Panduru.
Niță: "Să stea liniștit domnul Panduru. Moruțan n-a jucat accidentat"
Fostul internațional a primit o replică din partea lui Robert Niță, care susține că Panduru ar fi vrut prin această declarație doar să scuze mandatul nereușit al lui Costel Gâlcă. Fostul atacant de la Rapid, un apropiat al conducerii din Giulești, susține că Moruțan nu a jucat în niciun moment accidentat, iar clubul a fost la curent cu situația sa medicală.
"Moruțan are un început de campionat foarte bun, cu multe assist-uri, cu implicare, cu un travaliu foarte bun. Începe să semene foarte mult cu Moruțan care juca în străinătate.
Stă foarte bine din punct de vedere fizic. L-am auzit pe domnul Panduru că încerca să îl scuze pe prietenul Gâlcă de eșecul pe banca Rapidului, spunând că nu vrea să-l vadă erou pe Moruțan și că de ce a jucat accidentat.
Nu! Să stea liniștit domnul Panduru pentru că Moruțan n-a jucat accidentat. Moruțan e un jucător foarte corect și a spus încă de când a venit ce probleme are, cum se simte și așa mai departe. Să nu încercăm să punem în cârca lui Moruțan ce s-a întâmplat anul trecut ca să-i scuzăm pe alții.
Mă așteptam să știe mult mai bine domnul Panduru, fiind câteva meciuri și secundul domnului Reghecampf la Craiova. Bănuiam că știe mult mai bine lucrurile astea fotbalistice", a spus Robert Niță, la emisiunea VOYO Sport Live.