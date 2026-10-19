Panduru l-a acuzat pe Moruțan că ar fi jucat accidentat: "Nu ești erou, din contră, echipa are de suferit"

Adus în iarnă după experiența de la Aris Salonic, Moruțan a fost folosit constant de Costel Gâlcă, însă a contribuit cu doar un gol și două pase decisive. Situația s-a schimbat în mandatul lui Daniel Pancu, mijlocașul având deja două goluri și șapte assist-uri.

Într-o emisiune recentă de la Prima Sport, Basarab Panduru l-a criticat pe Olimpiu Moruțan pentru că ar fi jucat accidentat în a doua jumătate a sezonului trecut. Fostul internațional a susținut că mijlocașul ar fi trebuit să îl anunțe pe Costel Gâlcă de problemele sale și să lase locul în primul 11 unui alt coleg.

"(n.r - Dacă a jucat accidentat) Înseamnă că este o mare problemă. Nu te respecți nici pe tine, nici pe colegi. Este o mare greșeală. Nu ești erou, din contră, echipa are de suferit. Poate și de aceea a fost anul trecut sezonul așa cum a fost pentru Rapid.

Nu este corect! Nu ești erou. Dacă nu-i spui antrenorului, nu ești corect față de tine, față de antrenor și față de colegi. Nu mi se pare normal. Mai bine să joace altul care este sută la sută pregătit", spunea Panduru.