VIDEO EXCLUSIV Replică dură pentru Panduru, care l-a criticat pe Moruțan: "Încearcă să îl scuze pe prietenul Gâlcă de eșecul Rapidului"

Replică dură pentru Panduru, care l-a criticat pe Moruțan: &quot;Încearcă să îl scuze pe prietenul Gâlcă de eșecul Rapidului&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Olimpiu Moruțan (27 de ani) are evoluții din ce în ce mai apreciate în tricoul Rapidului, după ce în primele luni din Giulești nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor.

TAGS:
Olimpiu MorutanRapidBasarab PanduruRobert Nita
Din articol

Panduru l-a acuzat pe Moruțan că ar fi jucat accidentat: "Nu ești erou, din contră, echipa are de suferit"

Adus în iarnă după experiența de la Aris Salonic, Moruțan a fost folosit constant de Costel Gâlcă, însă a contribuit cu doar un gol și două pase decisive. Situația s-a schimbat în mandatul lui Daniel Pancu, mijlocașul având deja două goluri și șapte assist-uri.

Într-o emisiune recentă de la Prima Sport, Basarab Panduru l-a criticat pe Olimpiu Moruțan pentru că ar fi jucat accidentat în a doua jumătate a sezonului trecut. Fostul internațional a susținut că mijlocașul ar fi trebuit să îl anunțe pe Costel Gâlcă de problemele sale și să lase locul în primul 11 unui alt coleg.

"(n.r - Dacă a jucat accidentat) Înseamnă că este o mare problemă. Nu te respecți nici pe tine, nici pe colegi. Este o mare greșeală. Nu ești erou, din contră, echipa are de suferit. Poate și de aceea a fost anul trecut sezonul așa cum a fost pentru Rapid.

Nu este corect! Nu ești erou. Dacă nu-i spui antrenorului, nu ești corect față de tine, față de antrenor și față de colegi. Nu mi se pare normal. Mai bine să joace altul care este sută la sută pregătit", spunea Panduru.

Niță: "Să stea liniștit domnul Panduru. Moruțan n-a jucat accidentat"

Fostul internațional a primit o replică din partea lui Robert Niță, care susține că Panduru ar fi vrut prin această declarație doar să scuze mandatul nereușit al lui Costel Gâlcă. Fostul atacant de la Rapid, un apropiat al conducerii din Giulești, susține că Moruțan nu a jucat în niciun moment accidentat, iar clubul a fost la curent cu situația sa medicală.

"Moruțan are un început de campionat foarte bun, cu multe assist-uri, cu implicare, cu un travaliu foarte bun. Începe să semene foarte mult cu Moruțan care juca în străinătate.

Stă foarte bine din punct de vedere fizic. L-am auzit pe domnul Panduru că încerca să îl scuze pe prietenul Gâlcă de eșecul pe banca Rapidului, spunând că nu vrea să-l vadă erou pe Moruțan și că de ce a jucat accidentat.

Nu! Să stea liniștit domnul Panduru pentru că Moruțan n-a jucat accidentat. Moruțan e un jucător foarte corect și a spus încă de când a venit ce probleme are, cum se simte și așa mai departe. Să nu încercăm să punem în cârca lui Moruțan ce s-a întâmplat anul trecut ca să-i scuzăm pe alții.

Mă așteptam să știe mult mai bine domnul Panduru, fiind câteva meciuri și secundul domnului Reghecampf la Craiova. Bănuiam că știe mult mai bine lucrurile astea fotbalistice", a spus Robert Niță, la emisiunea VOYO Sport Live.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
ULTIMELE STIRI
Ciprian Marica și Cristi Pulhac, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristi Pulhac, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1
A început European Champions Cup, competiția din rugby de elită la care participă și echipe din Africa de Sud
A început European Champions Cup, competiția din rugby de elită la care participă și echipe din Africa de Sud
Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un atacant din Superliga: ”L-aș lua imediat”
Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un atacant din Superliga: ”L-aș lua imediat”
Fotbalistul cotat la 140 mil. € a spus unde trebuie să ajungă Balonul de Aur în 2026
Fotbalistul cotat la 140 mil. € a spus unde trebuie să ajungă Balonul de Aur în 2026
Ireal! Ce a pățit un club uriaș de fotbal din Franța în timpul protestelor
Ireal! Ce a pățit un club uriaș de fotbal din Franța în timpul protestelor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul stâlp de la FCSB își caută echipă după ce în România a fost exclus: "A jucat și la națională"

Fostul stâlp de la FCSB își caută echipă după ce în România a fost exclus: "A jucat și la națională"

Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”

Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor”

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor”

Laurențiu Reghecampf a luat decizia în cazul lui Dennis Politic, după ce atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf a luat decizia în cazul lui Dennis Politic, după ce atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali

Transferul carierei pentru Andrei Coubiș: "Echipă de top, campionat de top!"

Transferul carierei pentru Andrei Coubiș: "Echipă de top, campionat de top!"

Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei

Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei



Recomandarile redactiei
Ciprian Marica și Cristi Pulhac, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristi Pulhac, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un atacant din Superliga: ”L-aș lua imediat”
Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un atacant din Superliga: ”L-aș lua imediat”
Cosmin Contra, în cursă pentru cecul de 100,000 de dolari: anunțul arabilor
Cosmin Contra, în cursă pentru cecul de 100,000 de dolari: anunțul arabilor
Fotbalistul cotat la 140 mil. € a spus unde trebuie să ajungă Balonul de Aur în 2026
Fotbalistul cotat la 140 mil. € a spus unde trebuie să ajungă Balonul de Aur în 2026
Robert Niță, impresionat de un fost coleg de la Rapid: ”Dacă-l vezi pe stradă, zici că e Arnold”
Robert Niță, impresionat de un fost coleg de la Rapid: ”Dacă-l vezi pe stradă, zici că e Arnold”
Alte subiecte de interes
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Cine s-ar fi așteptat? Interes confirmat pentru Olimpiu Moruțan, chiar dacă mijlocașul e accidentat
Cine s-ar fi așteptat? Interes confirmat pentru Olimpiu Moruțan, chiar dacă mijlocașul e accidentat
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
CITESTE SI
Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

stirileprotv Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

stirileprotv Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!