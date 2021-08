Cosmin Olăroiu îi întoarce spatele lui Becali: „Nu ar mai putea lucra cu mine!”

Liber de contract, Olăroiu nu se gândește, deocamdată, la o revenire în fotbalul românesc.

Olăroiu este unul dintre cei mai bine cotați antrenori români, însă acum este liber de contract din cauza litigiului pe care îl are cu gruparea chineză JS Suning de care s-a despărțit după câștigarea campionatului și de la care mai are de primit bani.

Cunoscut drept un antrenor scump, Olăroiu are puține opțiuni atunci când vine vorba despre preluarea unei echipe din România. Tehnicianul de 52 de ani ar putea ajunge fie la CFR, fie la FCSB, singurele cluburi din Liga 1 cu o situație financiară stabilă.

În ceea ce o privește pe FCSB, Olăroiu lasă de înțeles că sunt șanse mici să mai revină pe banca echipei lui Becali, din cauza caracterului patronului din Pipera.

„Nu știu, sunt treburile lor acolo (la FCSB), ce fac ei acolo și ce antrenor pun, dar în ce mă privește pe mine, nu este nimic.

Păi ar mai putea lucra Gigi Becali cu mine? Cam asta e întrebarea…

Nu știu (râde). Acum sincer, n-ai de unde ști. Și să știi, am întâlnit de-a lungul vieții petrecute în fotbal fel și fel de președinți. Apoi, am experiența altor antrenor cu care am discutat și mi-au povestit fel și fel de chestii. Și președinții sunt, în general, more or less, cam aceeași peste tot. Poate doar la cluburile mari care au un management care protejează într-un fel sau altul antrenorul, în relația cu președintele. Peste tot o să găsești președinți care fac tot felul de presiuni asupra antrenorilor. Adică viața noastră nu se rezumă numai la a antrena echipa, știi? Trebuie să ai un management cu presa, un management cu suporterii, cu conducerea clubului”, a spus Cosmin Olăroiu, potrivit playsport.ro.

Becali s-a înțeles cu Edi Iordănescu, iar acesta va fi prezentat echipei miercuri

„Mâine o să fie la antrenament. Nu mai vreau să mă mai bag deloc și am zis băi Edi, știu ce îți dorești, deci nu mă mai întreba că nu mă mai interesează pe mine. Tu faci totul! Și echipa, și schimbări și toate, numai tu toate, nu mă mai bag, nu mă mai interesează”, a declarat finanțatorul FCSB pentru PRO TV.

„Doar o să mă duc mâine cu el să-l prezint și atât. În rest, la revedere! Doar atât, o să mă duc să le spun `Băi, începe o nouă eră, începe era dictaturii militare!`. Până acum la FCSB a fost democrație și acum e dictatură militară. Dictatura militară este Edi, care de acum: el comandă, el face, el taie, el spânzură, el va da afară de la antrenament”, a adăugat acesta.

