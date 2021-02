BREAKING NEWS | O noua amanare in procesul pentru palmaresul Stelei! Continua razboiul dintre Gigi Becali si Talpan

Procesul pentru palmaresul Stelei continua.

UPDATE 16:00: Procesul de constatare dintre CSA Steaua si FCSB a primit o noua amanare. Urmatorul termen este programat pe 12 aprilie.

Potrivit Asociatiei 'Salvati Steaua', motivul amanarii a fost plata unei taxe de timbru de 50 lei.

Astazi, la Curtea de Apel Bucuresti, este programat un nou termen in procesul pentru palmaresul Stelei, dintre FCSB si CSA.

Bogatul palmares al celei mai titrate echipe de fotbal din Romania a fost castigat de CSA Steaua in iulie, insa decizia nu a fost definitiva, fiind atacata de FCSB la Curtea de Apel.

Cel mai recent termen al procesului a avut loc la jumatatea lunii noiembrie, cand Asociatia 'Salvati Steaua' a depus o cerere de interventie accesorie, adica o forma de participare in proces a tertilor. Cererea suporterilor din Peluza Nord a fost acceptata.

Ulterior, juristul celor de la CSA, Florin Talpan, a depus si el o cerere de recuzare a competului de judecata, insa aceasta a fost respinsa la inceputul lunii decembrie.

In acest moment, CSA Steaua are in palmares 21 de titluri de campioana a Romaniei, 20 de Cupe ale Romaniei, 4 Supercupe, o Cupa a Campionilor Europeni si o Supercupa a Europei, in timp ce FCSB are 5 titluri de campioana, 3 Cupe ale Romaniei, doua Supercupe si doua Cupe ale Ligii.