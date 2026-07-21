GALERIE FOTO Imaginile cu Jaqueline Cristian pe care nimeni n-ar fi vrut să le vadă: momente grele în cariera jucătoarei din top 45 WTA

Imaginile cu Jaqueline Cristian pe care nimeni n-ar fi vrut să le vadă: momente grele în cariera jucătoarei din top 45 WTA Tenis
Marcu Czentye
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Jaqueline Cristian, încă o dată în sala de operație, la patru ani și jumătate de la cel mai dificil moment al carierei.

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Jaqueline CristianTenis WTAaccidentareoperatieTenis Romania
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Într-o partidă jucată în turul secund al turneului WTA 1000 de la Doha, în 2022, Jaqueline Cristian părăsea terenul în scaun cu rotile, într-un moment în care o conducea pe Daria Kasatkina, scor 6-2, 2-2.

Ajustându-și corpul pentru a returna o minge, jucătoarea din România a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, afectându-și inclusiv meniscul.

Jaqueline Cristian, operată încă o dată la genunchiul drept

Patru ani și jumătate mai târziu, deși recuperarea și operația au decurs cu succes, în prima parte a anului 2022, Jaqueline Cristian a fost nevoită să se opereze din nou, la genunchiul drept.

După înfrângerea suferită în fața Ivei Jovic, în turul întâi al competiției de la Wimbledon, scor 7-6, 6-0, Jaqueline Cristian - care avea patru înfrângeri în ultimele cinci meciuri oficiale - s-a supus unei noi intervenții chirurgicale.

A doua jucătoare a României în clasamentul WTA ocupă, în prezent, locul 41, dar le promite fanilor că va reveni curând pe terenul de tenis.

Jaqueline Cristian

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Cristian afirmă că va reveni „foarte curând pe teren”

Explicând ce a trăit după Wimbledon, când alte jucătoare s-au dus direct către destinații exotice pentru a se relaxa, Jaqueline Cristian le-a povestit fanilor experiența trăită.

„Operația a fost făcută. Fiecare obstacol e încă o oportunitate de creștere. Le mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine și mi-au trimis mesaje.

Îi mulțumesc în mod special medicului Ion Bogdan Codorean și echipei sale pentru deosebita grijă pe care mi-au purtat-o.

Profesionalismul, amabilitatea și dedicarea voastră nu pot fi rezumate în cuvinte. Recuperarea începe acum. Ne vom revedea foarte curând pe teren,” a transmis Jaqueline Cristian, într-un mesaj publicat pe Instagram.

17 victorii și 16 înfrângeri pentru Jaqueline Cristian, la jumătatea sezonului 2026

Jaqueline Cristian are palmares pozitiv la jumătatea sezonului 2026, dar nu a avut parte de rezultatele bune de anul trecut, în turneele de mare șlem.

2025 a fost cel mai bun an al carierei româncei Jaqueline Cristian de până acum, stagiune în care a atins turul trei al competițiilor majore din Australia, Franța și SUA.

Anul trecut, Jaqueline Cristian a adunat 32 de victorii, în meciurile oficiale. În mai 2026, Cristian a urcat până pe locul 28 în clasamentul mondial, bifând un record de carieră în ierarhia WTA.

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