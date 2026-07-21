Într-o partidă jucată în turul secund al turneului WTA 1000 de la Doha, în 2022, Jaqueline Cristian părăsea terenul în scaun cu rotile, într-un moment în care o conducea pe Daria Kasatkina, scor 6-2, 2-2.
Ajustându-și corpul pentru a returna o minge, jucătoarea din România a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, afectându-și inclusiv meniscul.
Jaqueline Cristian, operată încă o dată la genunchiul drept
Patru ani și jumătate mai târziu, deși recuperarea și operația au decurs cu succes, în prima parte a anului 2022, Jaqueline Cristian a fost nevoită să se opereze din nou, la genunchiul drept.
După înfrângerea suferită în fața Ivei Jovic, în turul întâi al competiției de la Wimbledon, scor 7-6, 6-0, Jaqueline Cristian - care avea patru înfrângeri în ultimele cinci meciuri oficiale - s-a supus unei noi intervenții chirurgicale.
A doua jucătoare a României în clasamentul WTA ocupă, în prezent, locul 41, dar le promite fanilor că va reveni curând pe terenul de tenis.
Cristian afirmă că va reveni „foarte curând pe teren”
Explicând ce a trăit după Wimbledon, când alte jucătoare s-au dus direct către destinații exotice pentru a se relaxa, Jaqueline Cristian le-a povestit fanilor experiența trăită.
„Operația a fost făcută. Fiecare obstacol e încă o oportunitate de creștere. Le mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine și mi-au trimis mesaje.
Îi mulțumesc în mod special medicului Ion Bogdan Codorean și echipei sale pentru deosebita grijă pe care mi-au purtat-o.
Profesionalismul, amabilitatea și dedicarea voastră nu pot fi rezumate în cuvinte. Recuperarea începe acum. Ne vom revedea foarte curând pe teren,” a transmis Jaqueline Cristian, într-un mesaj publicat pe Instagram.
17 victorii și 16 înfrângeri pentru Jaqueline Cristian, la jumătatea sezonului 2026
Jaqueline Cristian are palmares pozitiv la jumătatea sezonului 2026, dar nu a avut parte de rezultatele bune de anul trecut, în turneele de mare șlem.
2025 a fost cel mai bun an al carierei româncei Jaqueline Cristian de până acum, stagiune în care a atins turul trei al competițiilor majore din Australia, Franța și SUA.
Anul trecut, Jaqueline Cristian a adunat 32 de victorii, în meciurile oficiale. În mai 2026, Cristian a urcat până pe locul 28 în clasamentul mondial, bifând un record de carieră în ierarhia WTA.