Într-o partidă jucată în turul secund al turneului WTA 1000 de la Doha, în 2022, Jaqueline Cristian părăsea terenul în scaun cu rotile, într-un moment în care o conducea pe Daria Kasatkina, scor 6-2, 2-2.

Ajustându-și corpul pentru a returna o minge, jucătoarea din România a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, afectându-și inclusiv meniscul.

Jaqueline Cristian, operată încă o dată la genunchiul drept

Patru ani și jumătate mai târziu, deși recuperarea și operația au decurs cu succes, în prima parte a anului 2022, Jaqueline Cristian a fost nevoită să se opereze din nou, la genunchiul drept.

După înfrângerea suferită în fața Ivei Jovic, în turul întâi al competiției de la Wimbledon, scor 7-6, 6-0, Jaqueline Cristian - care avea patru înfrângeri în ultimele cinci meciuri oficiale - s-a supus unei noi intervenții chirurgicale.

A doua jucătoare a României în clasamentul WTA ocupă, în prezent, locul 41, dar le promite fanilor că va reveni curând pe terenul de tenis.