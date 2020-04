Ciprian Marica, pe primele pagini in Turcia! Ce au scris despre fostul atacant al lui Konyaspor dupa ce a fost prins la hotel cu nevasta altcuiva

Ciprian Marica a evoluat pentru Konyaspor in perioada 2014 - 2015.

Fostul atacant al Romaniei, Ciprian Marica, a fost luat in vizor de presa turca dupa ce a fost surprins intr-o camera de hotel din Cluj in compania unei femei maritate.

Cei doi au fost prinsi chiar de sotul femei, iar cei de la Ziar de Cluj au publicat imaginile la aproape un an dupa acest episod.

"Atacantul roman Ciprian Marica, fostul jucator al lui Konyaspor, a fost implicat intr-un scandal in tara sa. Ajuns la 34 de ani a fost surprins cu o femeie casatorita intr-o camera de hotel. Prins chiar de sotul femeii, Marica a fost cel mai rostit nume din Romania", noteaza haberler.com.

"O imagine incredibila a aparut in presa romaneasca! S-a precizat ca filmarea a fost facuta in luna august 2019 si a fost comunicata presei pentru prima data. Fostul fotbalist roman Ciprian Marica a avut o relatie cu o femeie casatorita in camera de hotel, acestia fiind prinsi chiar de sotul femeii. Marica a purtat echipamentul lui Konyaspor in Super League in sezonul 2014-2015, insa nu a fost oferita nicio explicatie din partea celor implicati", scriu si turcii de la Fanatik.

"Ziar de Cluj a raportat ca Ciprian Marica, fotbalist trecut pe la Stuttgart, Schalke si Konyaspor, era in camera de hotel cu o femeie casatorita, in timp ce sotul acesteia i-a surprins", anunta halkahber.com.