Festival de glume la adresa lui Ciprian Marica dupa ce a fost prins cu o femeie maritata intr-o camera de hotel, chiar de sotul femeii: "Returul se joaca cu spectatori sau fara?"

Fanii au reactionat imediat dupa ce Ciprian Marica a fost surprins cu o femeia maritata in camera de hotel.

Dupa cum a anuntat ieri Ziar de Cluj, Ciprian Marica a fost surprins in camera unui hotel, alaturi de sotia lui Florin Muntean, fost baschetbalist la Gaz Metan Medias si U Cluj. Dupa imaginile publicate de sursa citata, internautii au reactionat si au transmis un val de mesaje inedite.

"Golgeter innascut felicitari pentru hatrik-ul de la Cluj!!!; Când erai in teren stăteai numai in offside ... Vad ca si in afara terenului tot in offside esti prins; Returul se joaca cu spectatori sau fara? Ai razbunat Romania cu “golul” din Ardeal, Marica presedinte!!!"; Cel mai lung meci al tau, 4 ore cu pauza de dus, au fost cateva din mesajele transmise de oameni.