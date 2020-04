Cine e femeia cu care a fost surprins Ciprian Marica in camera de hotel chiar de sotul inselat! Marica i-a chemat la botezul copilului sau! Ce se intampla acum cu cuplul

Florin Muntean (33 de ani) e fost baschetbalist. Si sotia sa, Ana (32 de ani), absolventa a Facultatii de Sport, e pasionata de domeniu.

Cei doi au impreuna doi copii. Cuplul a ajuns in centrul atentiei dupa ce Ziar de Cluj a publicat o inregistrare din 2019 in care Ciprian Marica apare iesind in prosop din camera unde se afla si Ana Muntean. Filmarea e facuta chiar de sotul acesteia!

Fost baschetbalist la Gaz Metan Medias si U Cluj, Muntean era amic cu Marica si chiar a fost invitat alaturi de sotie la botezul celui de-al doilea copil al fostului atacant, scrie Libertatea.

Florin Muntean e fiul fostului sef al Transgaz. A incercat si el o functie de conducere, ca manager in baschet. Ana e pasionata de fitness si a devenit cunoscuta pentru exercitiile pe care le posta in mediul online.

Desi relatia lor a suferit un soc vara trecuta, sotii Muntean au ramas impreuna, anunta sursa citata.

Conform Ziar de Cluj, Marica si cei doi soti ar fi si vecini in blocul unde au apartamente la Mamaia.

Atat Florin, cat si Ana, si-au inchis conturile de pe retelele de socializare dupa aparitia clipului compromitator in Ziar de Cluj.