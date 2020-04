BREAKING NEWS | Ciprian Marica, surprins cu o femeie maritata in camera de hotel chiar de sotul inselat!!! Imagini ireale puse azi pe net

Ziar de Cluj publica azi imagini cu Ciprian Marica in camera unui hotel, alaturi de sotia unui om important din oras!

Fostul golgeter al nationalei a fost surprins chiar de barbatul inselat!

Inregistrarea a fost facuta inca din august 2019, insa a ajuns abia astazi pe net.

Sotul inselat e fiul fostului sef al Transgaz. Marica si cei doi soti se stiau de mai mult timp. Conform Ziar de Cluj, familiile ar fi vecine intr-un bloc din Mamaia.

Ciprian Marica e ultimul golgeter important al nationalei Romaniei. Marica a inscris 25 de goluri in 71 de aparitii sub tricolor. Marica s-a retras in 2016 din fotbal, la doar 30 de ani, din cauza unei serii de accidentari. Acum, Marica o conduce pe Farul Constanta.