Ciprian Marica (40 de ani) și-a încheiat abrupt cariera în 2016, la FCSB, după ce nu a reușit să își revină la forma care l-a consacrat din cauza mai multor accidentări.

Sentimentele lui Ciprian Marica după retragere

Fostul atacant al naționalei a vorbit la „Fața la joc!”, emisiune transmisă de Pro TV și VOYO, despre cum s-a simțit când a pus ghetele în cui.

Marica era la început fericit, însă ulterior a fost lovit de dorul față de fotbal și a resimțit presiunea financiară provocată de faptul că își cheltuia banii fără aibă o sursă de venit. El s-a reglat prin proiecte imobiliare, devenind un milionar în euro stabil.

„La început eram entuziasmat, mă săturasem. Eram fericit că pot în sfârșit să fiu liber. Pentru că sportul oarecum te îngrădește. Te trezești dimineață, program, rutină, disciplină. Și cumva așteptam să mă retrag, până la un punct!

Și de acum încolo ce urmează, eu ce fac?! Asta e o fază grea, dureroasă. Sunt multe nopți în care te trezești și ai vrea să te apuci din nou. La început puteam să mă trezesc la ce oră vreau, puteam să mănânc ce vreau. Și acolo e o disciplină și o rutină.

Ulterior, totul se transformă într-o altă presiune, pentru că viața continuă și trebuie să fii pregătit. Știu că întotdeauna zici că ești pregătit: 'Hai că o să văd, o să găsim ceva de făcut'.

Și te trezești că o zi, două, trei, cinci, o lună nu ai nimic de făcut. Iei bani și nu mai pui nimic înapoi. Și vine alt stres! Scapi de un stres și vine un alt stres”, a povestit Ciprian Marica, invitat la „Fața la joc!”.

Carieră solidă pentru Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro.

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată.

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB.