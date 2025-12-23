După ce fundașul central portughez Andre Duarte a semnat cu FCSB, iar Malcom Edjouma a acceptat prelungirea contractului până în vară, campioana vizează aducerea a încă trei jucători. O țintă pentru formația roș-albastră a fost în ultima perioadă Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga de la Hermannstadt.



Negocieri FCSB - Kevin Ciubotaru

FCSB are deja un acord de transfer cu FC Hermannstadt în schimbul sumei de 450.000 de euro, însă clubul bucureștean trebuie să bată palma și cu jucătorul. Așa cum au stabilit cele două părți anterior, negocierile se vor purta în pauza competițională.



Mihai Stoica a anunțat că marți va avea o discuție cu Kevin Ciubotaru. Totuși, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB nu crede că echipa mai are nevoie de întăriri.



"Mâine (n.r - marți) o să vorbim. Din punctul meu de vedere, noi suntem acoperiți acolo. Gigi este cel care hotărăște. Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu, n-aș mai căuta niciun jucător. El mai vrea un mijlocaș central defensiv și un atacant.



Vom vorbi cu Kevin Ciubotaru mâine (n.r - marți). Acordul clubului există. Dacă vom mai împrumuta jucători la Hermannstadt? Nu există", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Kevin Ciubotaru, mai tentat de un transfer în Olanda

După ultimul meci din acest an al lui FC Hermannstadt, 1-1 contra celor de la Petrolul, Kevin Ciubotaru a vorbit despre interesul lui FCSB.



"Vom vedea acum de sărbători ce se întâmplă. Nu am refuzat (n.r. oferta de la FCSB). M-a sunat acum vreo două luni domnul Mihai Stoica și am zis că vreau să mă concentrez până la ultimul meci din anul acesta. Acuma da, vom discuta, pentru că așa am promis.



Cred că fiecare jucător român își dorește performanța și să joace la cel mai înalt nivel. Mie îmi place foarte mult Olanda pentru că promovează foarte mult tinerii și de acolo se lansează în campionatele și mai puternice", a spus Ciubotaru

