Adus în vară în Gruia, mijlocașul a plecat fără să bifeze vreun minut și a semnat imediat în țara natală, la FK Ballkani, unde presa îl descrie la superlativ.



Sosit liber de contract de la FK Priștina, Islami nu a reușit să se impună în lotul ardelenilor. A prins o singură dată banca de rezerve, la înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 2-3, din etapa a patra. În rest, a fost în afara planurilor echipei, iar oficialii din Gruia au decis să-i rezilieze înțelegerea.



„A excelat în ultimii ani”



Rămas liber, fotbalistul cotat la 500.000 de euro nu a stat mult timp fără echipă. A revenit în Kosovo și a semnat cu FK Ballkani, mutare anunțată de publicația Telegrafi. Jurnaliștii kosovari au avut numai cuvinte de laudă la adresa sa: "Mijlocaşul Drilon Islami poate fi considerat acum cel mai nou jucător al clubului, după ce și-a reziliat contractul cu CFR Cluj".


