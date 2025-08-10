Este vorba despre mijlocașul kosovar Drilon Islami, 24 de ani, care va părăsi echipa fără să fi apucat să bifeze vreun minut în tricoul "feroviarilor" într-un meci oficial.



Aventura lui Islami în Superliga se încheie înainte să fi început cu adevărat. Adus liber de contract de la FC Priștina, mijlocașul semnase un contract valabil doar pentru un sezon, dar nu a reușit să-l convingă pe "Bursuc".



Își face bagajele: se întoarce în Kosovo



Chiar dacă lotul echipei din Gruia se confruntă cu probleme medicale, Dan Petrescu și-a format o opinie clară în privința lui Islami în timpul antrenamentelor și le-a transmis șefilor clubului că nu se bazează pe el.



Potrivit informațiilor oferite de Fanatik, mijlocașul nu va sta mult timp fără echipă. Acesta are deja o propunere de la Ballkani, formație din țara sa natală, iar discuțiile între cele două părți sunt deja în curs de desfășurare.



Pentru Drilon Islami, transferul la CFR Cluj a reprezentat prima sa experiență în afara granițelor din Kosovo, unde a mai jucat pentru echipe precum FC Ferizaj și FC Drita.

