După 11 etape disputate în primul eșalon al României, CFR Cluj a bifat doar două victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri.



Andrea Mandorlini l-a înlocuit în startul actualei stagiuni pe Dan Petrescu, care a părăsit cârma ardelenilor după 2-7 cu Hacken în preliminariile Conference League.



Cu Mandorlini, CFR a câștigat un meci în campionat, a înregistrat patru remize și a consemnat și un rezultat negativ. Victoria a venit chiar în ultima etapă, după 2-1 cu Hermannstadt la Cluj.



Ioan Varga s-a convins după ce Andrea Mandorlini a bifat o singură victorie la CFR Cluj în șase etape



Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a mărturisit că e mulțumit de cum lucrează Andrea Mandorlini și a ținut să puncteze faptul că echipa începe să aibă omogenitate.



Așadar, în ciuda rezultatelor modeste, nu se va pune problema ca Mandorlini să părăsească trupa de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.



”Mi-a plăcut jocul. Echipa a început să joace un alt fotbal. Se vede că se așază lucrurile și sunt mulțumit de cum lucrează (n.r. Mandorlini). Echipa începe să aibă omogenitate”, a spus Varga, potrivit ProSport.



Rămâne însă de văzut cum se va prezenta CFR Cluj după pauza internațională. Ardelenii o vor întâlni la Miercurea Ciuc pe Csikszereda joi, 16 octombrie, de la ora 20:30, în etapa restantă #5.

