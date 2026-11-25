SuperLiga avansează cu pași repezi, iar etapa a 16-a a avut loc în weekend-ul 21-22 noiembrie.
A venit nota de plată! Amenzi după etapa de SuperLiga
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni ca urmare a eliminărilor de la meciul CFR Cluj – Oţelul Galaţi, din etapa a 16-a a Superligii.
FC CFR 1907 Cluj vs. ACS SC Oţelul Galaţi - Eliminări Gomes Silva Miguel Angelo (Oţelul Galaţi), Pantalon Renato (CFR 1907 Cluj), Dogaru Iulian (Oţelul Galaţi).
- În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Gomez Silva Miguel Angelo cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.
- În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Pantalon Renato cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.
- În temeiul art. 53.1 din RD, se sancţionează magazinerul Dogaru Iulian cu suspendare pentru o lună şi penalitate sportivă de 640 lei.
- Sâmbăta trecută, echipa CFR Cluj a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-2, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 16-a a Superligii.