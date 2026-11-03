Tragedie în fotbalul spaniol! A murit la spital după o ciocnire pe teren cu portarul advers

Incidentul s-a produs luni, pe stadionul Heliodoro Rodríguez López, în ultimele minute ale partidei din liga a doua spaniolă. În timpul unui duel pentru minge la mijlocul terenului, atacantul a fost izbit în piept de portarul oaspeților, Jesús Owono . În urma impactului, jucătorul a intrat în stop cardiac și a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar Nuestra Señora de Candelaria din Santa Cruz, iar partida a fost oprită.

Evoluția stării medicale și anunțul decesului

Inițial, clubul din liga secundă a anunțat că fotbalistul se află la terapie intensivă și că este „stabil, în ciuda gravității stării sale”. După aproximativ 11 ore, la primele ore ale zilei de marți, reprezentanții formației au revenit cu o actualizare îngrijorătoare. „Starea medicală a lui Jesús de Miguel s-a agravat din punct de vedere neurologic. Mai multe informații în orele următoare”, a transmis Tenerife.

Ulterior, jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat decesul jucătorului pe rețelele de socializare. „Vești teribile din Spania: jucătorul lui Tenerife, Jesús de Miguel, a încetat din păcate din viață. Atacantul nu a putut depăși consecințele grave ale incidentului suferit în timpul meciului împotriva celor de la FC Andorra. O pierdere devastatoare pentru Tenerife și pentru întreaga lume a fotbalului. Rugăciunile și gândurile noastre se îndreaptă către familia sa, prietenii, coechipierii și toți cei de la CD Tenerife în această perioadă dificilă. Odihnească-se în pace”, a scris acesta.