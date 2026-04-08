Vineri, pe 3 aprilie, cel mai mare antrenor român trebuia să fie externat, însă a suferit un infarct. Arcadie Zaporojanu, impresar apropiat de Mircea Lucescu, a dezvăluit că fostul selecționer și-ar fi dorit să se odihnească o lună alături de soție la vila sa din Breaza.

Dorința lui Mircea Lucescu înainte de infarct

După pauză, Lucescu l-a anunțat pe Zaporojanu să se pregătească de treabă, pentru că nu va rămâne foarte mult timp departe de lumea fotbalului.

„Ultima dată am discutat marți (n.r.- 31 martie), în ziua meciului cu Slovacia, era în spital dumnealui. Încerca să facă un lot, spunea gândurile cu voce tare. Era în legătură cu asistenții săi. A zis că vineri se externează din spital, așa îl anunțau medicii.

Apoi, i-a spus: 'Mă voi retrage peste o lună la casa din Breaza, cu Neli, să am liniște. Prea mult fără treabă nu voi sta. Așa că pregătește-te!'. Era plin de viață și chef chiar dacă se întâmplase ce se întâmplase”, a declarat Arcadie Zaporojanu, potrivit digisport.ro.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Miercuri, de la ora 17:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională.

Accesul publicului a fost permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea vizitatorilor. La ora 18:00 a avut loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Toți cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Bellu. Ceremonia va începe la ora 12:20, iar momentul înhumării este programat pentru 13:10 și va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat.