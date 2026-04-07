Fostul selecționer al României a suferit un infarct miocardic acut în cursul zilei de vineri, iar de atunci starea sa s-a degradat până în punctul în care medicii au fost nevoiți să îl plaseze în comă indusă.

Medicii au renunțat la varianta ECMO în cazul lui Mircea Lucescu

Având în vedere faptul că starea de sănătate a legendarului antrenor s-a degradat atât de rapid, pentru a nu risca, medicii au luat în considerare o intervenție ECMO, variantă care ar fi trebuit dezbătută în această zi.

Prin această procedură avansată, pacienții primesc suport cardiac și respirator, prin intermediul unui aparat care preia temporar funcțiile inimii și ale plămânilor, până când corpul se reface suficient cât să poată suporta o intervenție chirurgicală.

Totuși, așa cum au anunțat medicii SUUB în comunicatul de presă emis astăzi, în urma unei investigații CT, s-a constatat faptul că fostul selecționer al echipei naționale a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale, dar și că are mai multe cheaguri de sânge în plămâni.

Din acest motiv, conform Fanatik.com.tr, se pare că procedura ECMO nu mai este o soluție în cazul lui Mircea Lucescu, având în vedere că trupul tehnicianului este extrem de slăbit și nu ar rezista la o astfel de intervenție.