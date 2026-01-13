Ce mesaj a transmis Rapid după „schimbul” cu Genoa: „Este un prim pas”

Rapid a transmis un mesaj în care detaliat felul în care se desfășoară una dintre colaborările cu Genoa.

Rapid Superliga Genoa Serie A Dan Șucu
Giuleștenii și echipa din Serie A sunt patronate de Dan Șucu, iar această mutare a omului de afaceri din România a dus la o colaborare din mai multe puncte de vedere dintre cele două formații.

Rapid a trimis o delegație la Genoa în schimb de experiență 

Trupa antenată de Costel Gâlcă a postat pe pagina oficială de Facebook niște poze cu oameni din cadrul clubului Rapid și au dezvăluit că aceștia au fost trimiși într-un schimb de experiență în Italia, la Genoa.

„O delegație a Rapidului a fost prezentă pentru câteva zile la Genoa, pentru un schimb de experiență în cadrul clubului cu care împărțim nu doar același patronat, ci și o viziune comună despre fotbal, tradiție și comunitate.

Vizita a însemnat mai mult decât un simplu schimb de tricouri: fiecare șef de departament al Rapidului a lucrat direct alături de omologii săi de la Genoa, într-un dialog deschis despre procese, idei și bune practici. Este un prim pas într-o colaborare care va continua, cu următoarea întâlnire programată la București, atunci când delegația clubului italian va veni în Giulești.

Două cluburi cu trecut puternic, conectate de prezent și orientate spre viitor.”, a scris cei de la Rapid pe pagina oficială de Facebook.

Rapid se află pe poziția a doua în Superliga după ce s-au scurs 21 de etape din sezonul regulat. De cealaltă parte, Genoa este pe locul 15 în Serie A, după 20 de partide jucate.

