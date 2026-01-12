Victor Angelescu a anunțat că, în momentul de față, Rapid negociază cu o rivală din Superliga transferul unui fotbalist care să îi fie concurent pe post lui Andrei Borza în flancul stâng al apărării lui Rapid.

Rapid insistă pentru transferul lui Robert Sălceanu

Giuleștenii insistă pentru transferul lui Robert Sălceanu, fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești, un fundaș lateral în vârstă de 21 de ani, cotat la 300.000 de euro.

Sălceanu a crescut la Dunărea Călăraș și a mai evoluat pentru formații precum FC Buzău și Farul Constanța înainte de a face pasul la Petrolul Ploiești în această vară.

Sălceanu a bifat 16 apariții la Petrolul, în care a marcat un gol și a contribuit cu o pasă decisivă.

”Mai avem nevoie de cineva în banda stângă, un fundaș stânga, pentru că noi real am stat într-un fundaș stânga.

Bădescu putea să joace și nu putea, pentru că vine din fundaș central, și singurul fundaș stânga de meserie a fost Borza. Mai puteau și Braun sau Onea, dar ei nu sunt fundași stânga și atunci am mai avea nevoie de un fundaș stânga.

Încă discutăm pentru Sălceanu. Eu sper că da. Sunt negocieri între cluburi, dar și cu jucătorul. Sper să definitivăm. Dacă nu, vom aduce pe altcineva”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

