Rapid a anunţat marţi, pe pagina oficială de Facebook, transferul jucătorului Claudiu Micovschi la formaţia FC Argeş, cu precizarea că gruparea bucureşteană păstrează un procent dintr-o mutare viitoare.

Micovschi, cumpărat de FC Argeș



”𝐌𝐮𝐥𝐭̦𝐮𝐦𝐢𝐦, 𝐌𝐢𝐜𝐨! 🙏 Claudiu Micovschi își continuă cariera la FC Argeș. Mijlocașul de 26 de ani a fost cedat definitiv piteștenilor în schimbul unei sume de transfer, iar Rapid va păstra procente dintr-o eventuală mutare viitoare.

„Rapid va rămâne mereu o parte importantă din cariera mea. Am trăit momente speciale aici, pe care le voi purta cu mine oriunde voi merge. Le mulțumesc colegilor, staff-ului și suporterilor pentru tot sprijinul. Sper ca la finalul sezonului să vă bucurați de obiectivele îndeplinite!” a fost mesajul lui Mico.

Sosit în Giulești în vara anului 2023, a fost împrumutat în primul sezon la UTA Arad. Revenit apoi la Rapid, Claudiu a purtat tricoul vișiniu timp de un sezon și jumătate, perioadă în care a bifat 41 de meciuri.

Îi mulțumim lui Micovschi pentru tot efortul depus în tricoul Rapidului și îi urăm mult succes în carieră!

Multă baftă, Mico! 🙌”, a postat FC Rapid.



Contract pe două sezoane și jumătate



Conform site-ului oficial al echipei FC Argeş, Micovschi a semnat un contract valabil pentru două sezoane şi jumătate.

Originar din Diosig, judeţul Bihor, Micovschi a început fotbalul la Phoenix Diosig. Parcursul său a continuat la Dinamo Oradea şi Luceafărul Oradea, de unde a făcut pasul spre fotbalul italian. A fost împrumutat iniţial la Chievo, fiind ulterior achiziţionat de Genoa. La gruparea "grifonilor", Micovschi s-a remarcat rapid, devenind căpitanul şi golgheterul echipei Primavera. Experienţa sa în Italia a continuat prin împrumuturi la cluburi precum Avellino şi Reggina, fiind ulterior transferat definitiv de Avellino. A mai evoluat şi la Fidelis Andria.

