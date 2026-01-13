Pe lista Craiovei s-a aflat brazilianul Luquinhas (29 de ani), extremă stânga legitimată la Santa Clara, în prima ligă din Portugalia. Cotat la un milion de euro de Transfermarkt, fotbalistul de 1,69 m pare pe picior de plecare, după un sezon modest, cu un singur assist în 13 meciuri.
Din informațiile Sport.ro, Universitatea Craiova a înaintat o ofertă pentru Luquinhas, însă negocierile au intrat rapid în impas. Mai mult, înțelegerea este considerată, în acest moment, picată.
Motivul ar fi interesul crescut al cluburilor din Polonia, acolo unde extrema braziliană este dorită de Radomiak Radom, dar și de Wisla Plock, liderul la zi al campionatului.
Transferul dorit de Universitatea Craiova, deturnat de „coșmarul” Rapidului
Wisla Plock este echipa care a învins Rapid București, scor 2-1, în ultimul amical disputat în această iarnă de giuleșteni în Antalya.
Luquinhas a ajuns la Santa Clara în septembrie 2025 și are contract până în iunie 2027. În carieră, el a fost transferat de Legia Varșovia la New York Red Bulls pentru 3,2 milioane de euro, iar ulterior a ajuns la Fortaleza, pentru aproximativ 2,3 milioane de euro.
La nivel de clasament, Universitatea Craiova este lider în Superliga, cu 40 de puncte, urmată de Rapid, cu 39. Oltenii au încheiat cantonamentul de iarnă cu o victorie, 1-0 cu Konyaspor, și o înfrângere, 2-3 cu Stuttgart II. Trupa lui Coelho revine în competiția internă luni, 19 ianuarie, cu o deplasare la Petrolul Ploiești, locul 13, în etapa a 22-a din Superliga.