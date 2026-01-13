Pe lista Craiovei s-a aflat brazilianul Luquinhas (29 de ani), extremă stânga legitimată la Santa Clara, în prima ligă din Portugalia. Cotat la un milion de euro de Transfermarkt, fotbalistul de 1,69 m pare pe picior de plecare, după un sezon modest, cu un singur assist în 13 meciuri.



Din informațiile Sport.ro, Universitatea Craiova a înaintat o ofertă pentru Luquinhas, însă negocierile au intrat rapid în impas. Mai mult, înțelegerea este considerată, în acest moment, picată.

Motivul ar fi interesul crescut al cluburilor din Polonia, acolo unde extrema braziliană este dorită de Radomiak Radom, dar și de Wisla Plock, liderul la zi al campionatului.

