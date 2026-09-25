România U21 s-a impus cu 3-0 în fața lui Cipru, într-un meci jucat în deplasare, din cadrul preliminariilor pentru EURO U21 din Grupa A.

Golurile „tricolorilor” mici au fost marcate de Ioan Vermesan (34', 44'), care a deschis scorul din penalty și apoi a făcut „dubla” din pasa lui Iustin Doicaru și de Kevin Ciubotaru (89'), care a înscris din pasa lui Yanis Pirvu după o cursă fabuloasă.

Daniel Pancu are probleme! Fotbalistul Rapidului, scos pe brațe de pe teren

În minutul 70 al partidei din Cipru, Cătălin Vulturar a încercat să ajungă la o minge centrată în careul advers și-a prins piciorul în gazon și nu a mai putut continua, cel mai probabil din cauza unei accidentări la gleznă.

Mijlocașul lui Daniel Pancu de la Rapid a fost înlocuit de Cristian Mihai în minutul 72, după ce a fost scos pe brațe din teren de staff-ul medical al naționalei U21 a României.

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea suferită de Vulturar și dacă când va juca următorul meci în tricoul Rapidului.