VIDEO EXCLUSIV Accidentare horror a fotbalistului naționalei! Veste proastă pentru Daniel Pancu

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SPORT.RO
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Un jucător de bază de la Rapid s-a accidentat într-un meci al naționalei U21 a României.

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România U21 s-a impus cu 3-0 în fața lui Cipru, într-un meci jucat în deplasare, din cadrul preliminariilor pentru EURO U21 din Grupa A.

Golurile „tricolorilor” mici au fost marcate de Ioan Vermesan (34', 44'), care a deschis scorul din penalty și apoi a făcut „dubla” din pasa lui Iustin Doicaru și de Kevin Ciubotaru (89'), care a înscris din pasa lui Yanis Pirvu după o cursă fabuloasă.

Daniel Pancu are probleme! Fotbalistul Rapidului, scos pe brațe de pe teren

În minutul 70 al partidei din Cipru, Cătălin Vulturar a încercat să ajungă la o minge centrată în careul advers și-a prins piciorul în gazon și nu a mai putut continua, cel mai probabil din cauza unei accidentări la gleznă.

Mijlocașul lui Daniel Pancu de la Rapid a fost înlocuit de Cristian Mihai în minutul 72, după ce a fost scos pe brațe din teren de staff-ul medical al naționalei U21 a României.

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea suferită de Vulturar și dacă când va juca următorul meci în tricoul Rapidului.

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Mijlocașul defensiv de 22 de ani are zece meciuri jucate în tricoul giuleștenilor în acest sezon, iar în total a bifat 44 de apariții pentru Rapid și a reușit două goluri.

850.000 de euro este cota lui Cătălin Vulturar, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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