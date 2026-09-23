Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a dezvăluit că se lucrează intens pentru îmbunătățirea gazonului în această perioadă.

Giuleștenii vor disputa pe 2 octombrie un meci amical cu Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Șucu, după care vor continua lucrările până la primul meci oficial din Superliga.

Victor Angelescu: ”Se lucrează la gazon”

După reluarea campionatului, Rapid se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, astfel că următorul meci de pe teren propriu va fi abia pe 17 octombrie, împotriva celor de la Corvinul Hunedoara.

„Se lucrează, având birourile acolo chiar se lucrează intens, în fiecare zi s-a lucrat. Până la meciul cu Genoa clar va arăta mai bine, iar apoi mai au încă două săptămâni să definitiveze ce au de făcut”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

După zece etape desfășurate în primul eșalon al României, Rapid se află pe poziția secundă cu 21 de puncte. Șase victorii, trei rezultate de egalitate și un singur eșec a înregistrat până acum formația dirijată de Daniel Pancu.

De cealaltă parte, Genoa e în subsolul clasamentului din Serie A după cinci runde. ”Grifonul” ocupă locul 19 cu un singur punct, după ce a înregistrat patru eșecuri și un singur rezultat de egalitate în noua stagiune.