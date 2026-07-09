Motivul pentru care belgienii nu sunt încântați de transferul lui Ștefan Baiaram: ”Nu rezolvă problemele!”

Anderlecht se interesează de transferul fotbalistului de la Universitatea Craiova, care își dorește la rândul său să facă pasul în fotbalul din străinătate.

Belgienii nu sunt convinși de Baiaram: ”Amintește de Hazard, dar nu rezolvă problemele din flancuri”

Belgienii de la VoetbalFocus au analizat posibilitatea ca Ștefan Baiaram să ajungă la Anderlecht. Chiar dacă au confirmat că au avut loc deja unele discuții între Universitatea Craiova și Anderlecht, se pare că mutarea nu este una certă și mai este mult până ca transferul să se finalizeze.

Jurnaliștii belgieni au avut cuvinte de laudă pentru fotbalistul Universității Craiova, însă, cu toate acestea, perspectiva ca Baiaram să ajungă la Anderlecht nu îi încântă, mai întâi din cauza prețului, dar și pentru că, în opinia acestora, profilul lui Baiaram, pe care îl aseamănă cu Thorgen Hazard, nu este cel de care Anderlecht are nevoie.

”Se spune că au avut deja loc discuții cu Anderlecht, însă nu se poate vorbi despre un transfer finalizat. Baiaram mai are contract pentru încă doi ani și este evaluat la o valoare de piață de 5 milioane de euro. Prin urmare, această mutare nu pare deloc una ieftină.

Din punct de vedere sportiv, profilul său este deosebit de interesant. Baiaram nu este descris ca un extremă clasică, explozivă, care rămâne lipită de linia de margine, ci mai degrabă ca un jucător cu libertate de mișcare, foarte bun din punct de vedere tehnic și capabil să apară periculos în careul advers. Din acest punct de vedere, profilul său amintește de Thorgan Hazard.

Tocmai aici apare nuanța. Anderlecht are nevoie de mai multă profunzime în joc, de o extremă autentică, capabilă să creeze superioritate pe bandă, în timp ce Baiaram pare mai degrabă un atacant creativ, care devine periculos prin mișcarea sa fără minge și prin aparițiile în zonele decisive. Acest lucru poate fi foarte valoros, dar nu rezolvă automat toate problemele echipei pe flancuri”, au scris belgienii de la VoetbalFocus.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, potrivit Transfermarkt.

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