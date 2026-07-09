De patru ori golgheter în eșalonul secund al României, Bogdan Chipirliu a decis în această vară să susțină examenul de Bacalaureat. După ce a fost învoit de Daniel Oprița de la antrenamente, atacantul Stelei recunoștea că proba de la matematică i-a dat cele mai mari bătăi de cap.

Bogdan Chipirliu: "Nu am luat Bacalaureatul, dar îl voi da în august iar"

Primele rezultate au fost anunțate marți dimineață, iar Bogdan Chipirliu nu s-a numărat printre cei promovați. Atacantul Stelei nu se demoralizează și spune că va încerca din nou, la sesiunea din august.

"Nu l-am luat. N-am luat la niciuna, dar îl voi da în august iar. M-am trezit târziu. Credeam că o să plecăm în cantonament prin altă parte și nu mai am cum să vin.

Când am aflat că o să stăm în cantonament aici, am zis să mă înscriu. Dar n-am mai avut timp. Dacă nu înveți, e greu", a spus Bogdan Chipirliu, după amicalul dintre Steaua și Concordia Chiajna (2-2), disputat miercuri.