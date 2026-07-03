”Veteranul” din atacul Stelei a fost învoit de antrenorul Daniel Oprița pentru a susține probele de la Bacalaureat. Matematica i-a dat bătăi de cap lui Chipirliu, care își pregătește deja următoarea provocare din carieră.

Plecat de acasă la o vârstă fragedă, Chipirliu a tot amânat susținerea Bacalaureatului. ”E la fel de greu în sala de clasă ca pe teren”, a spus omul responsabil cu golurile în Ghencea.

Bogdan Chipirliu: ”La matematică a fost cel mai dificil”

„Când nu dai BAC-ul la timp, e greu să-l mai iei după. Una este să fii zilnic la școală și alta este să dai după un an sau doi, ți-e greu.

Mă gândesc că în viață e bine să ai BAC-ul luat, să faci și o facultate, te poate ajuta pe viitor. În orice domeniu ai fi, te ajută tot timpul. Eu am dat la română, matematică și biologie.

Cel mai dificil mi s-a părut la matematică. Eu, când eram la liceu, eram OK cu matematica. Între timp se mai schimbă lucrurile. Dacă nu înveți și nu mergi zilnic, devine foarte greu să iei BAC-ul.

I-am spus, nu a fost niciun fel de problemă. M-a încurajat, a spus să merg, să-l iau”, a spus Bogdan Chipirliu, pentru PRO TV și Sport.ro.

În cariera sa, Chipirliu a evoluat pentru Oțelul Galați, Dunărea Galați, Fortuna Brazi, ACS Poli Timișoara, Juventus București, Astra Giurgiu, Gloria Buzău și Steaua.

Evoluează în Ghencea din 2020, iar în ultimii ani a avut sezoane cu cifre impresionante, chiar dacă Steaua a rămas ”blocată” în Liga 2. În 139 de apariții pentru ”militari” a marcat de 78 de ori și a bifat 15 assist-uri.